La Préfecture d'Indre-et-Loire et le Conseil Départemental annoncent une distribution d'urgence de 23 500 masques, aujourd'hui et demain, pour répondre notamment aux besoins des EHPAD. Le département investit par ailleurs un million d'euros pour commander un million de masques.

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire commande un million de masques et en distribue 23 500 en urgence

La Préfète d'Indre-et-Loire et le Président du Conseil Départemental avec deux des 23 500 masques livrés en urgence

Une première distribution de 23 500 masques a lieu ce jeudi et demain : 12 500 masques proviennent du stock réquisitionné par l'Etat. Les 11 000 autres étaient conservés par le Département suite à la crise de la grippe H1N1.

Ces masques ne sont pas destinés au grand public, mais aux services en lien avec des populations fragiles :

5 700 masques pour les EHPAD

5 200 masques pour les professionnels de santé

3 800 masques pour les foyers de vie et d’hébergement pour personnes handicapées

3 500 masques pour les Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

2 850 masques pour les établissements de protection de l'enfance

2 400 masques pour les résidences autonomie pour personnes âgées à caractère sociales

En complément des dotations passées et à venir de l'Agence Régionale de Santé aux même établissements, le département commande par ailleurs un million de masques, dont 75% de masques chirurgicaux et 25% de masques de protection supérieure pour les personnels soignants (FFP2). La commande arrive peu à peu à partir de la semaine prochaine et sera distribuée progressivement. Cette commande représente un investissement d'un million d'euros pour le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire.