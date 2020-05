Le Conseil départemental de la Creuse et l'AMAC vont distribuer 170 000 masques aux Creusois

Le Conseil départemental de la Creuse et l'Association des maires et des adjoints de la Creuse (AMAC) ont commandé 170 000 masques pour les distribuer gratuitement aux Creusois.

Ce petit objet en tissu pratiquement inconnu de nous il y a encore 6 mois risque fort de devenir, dès le déconfinement, un objet de consommation courante. Le masque sera obligatoire dans plusieurs situations : pour les collégiens, pour les enseignants s'ils ne peuvent respecter les distances de sécurité, pour les usagers de transports en commun, pour les clients de certains commerces, pour certains travailleurs sur leur lieu de travail etc.

Sachant qu'il est conseillé de ne pas porter un masque en tissu plus de 4 heures d'affilé, on prends vite conscience de l'ampleur de la futur demande.

Le Conseil départemental et l'Association des maires et des adjoints de la Creuse ont par conséquent décidé d'en commander : 120 000 par le département - soit un par Creusois - et 50 000 pour l'AMAC. L'objectif étant, à terme, d'en distribuer 2 par creusois le masque du Conseil départemental plus le masque de l'AMAC)

Des masques creusois pour les Creusois

Ces masques seront fabriqués en Creuse : la manufacture Pinton est en charge d'une partie de la commande, le reste devrait être réalisé par une autre entreprise creusoise, dont le nom n'est pas rendu public tant que l'affaire n'est pas totalement ficelée.

La livraison de ces masques sera échelonnée, les premiers devraient arriver dans la semaine du 11 au 18 mai. Ils seront envoyé dans un premier temps aux communauté de communes ou aux communes directement, si elles sont suffisamment peuplées. Ce sera ensuite aux municipalités de prendre en charge la distribution.

L'opération a un coût certain, puisqu'à raison de 3 euros par masque, la facture s'élève aux environ de 500 000 euros.

Toutes les communes n'ont pas transmis à l'AMAC une demande de masques dans le cadre de cette opération (ce qui explique ce chiffre provisoire de 50 000), certaines n'en ont pas besoin car elles ont elles-mêmes commandé des masques. Celles qui ne l'ont pas encore fait peuvent toujours se manifester auprès de l'Association.

La répartition du coût des 50 000 masques entre com-com, mairies et AMAC n'a pas été définitivement tranchée. Le Conseil départemental prend en charge le coût de sa commande de 120 000 masques.