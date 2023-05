Le conseil municipal de Salon se tient ce mercredi soir dans le hall de l'actuel centre hospitalier

Salon-de-Provence et sa région auront d'ici 2028 un hôpital flambant neuf : 35.000 m², sur plus de six hectares pour remplacer l'actuel centre hospitalier du pays salonais obsolète et où les soignants et les usagers sont trop à l'étroit.

La naissance de ce nouvel établissement, que la direction appelle, "village santé", est un événement tellement considérable que le conseil municipal se tiendra ce mercredi à 18h30 dans le hall de l'actuel hôpital.

Ce "village santé", qui rassemblera de très nombreux specialistes sur des plateaux technologiquement à la pointe, coûte 167 millions d'euros, un budget pris en charge par l'ensemble des collectivités territoriales et locales. Il manque 7 millions d'euros pour finaliser le projet, d'où ce conseil municipal délocalisé et extraordinaire.

"Je n'irai pas jusqu'à un hôpital de Marseille pour voir mon mari s'il était hospitalisé là bas, c'est mieux d'avoir un hôpital près de chez soi"- Jeanne, une Salonnaise

L'ambition de ce futur pôle de santé salonais est de proposer une palette de soins bien plus élargie qu'actuellement et

rassemblant des acteurs publics et privés aujourd'hui disséminés sur tout le territoire. par exemple, le centre de dialyse, aujourd'hui installé en ville, s'installera dans le périmetre de ce village santé.

L'hôpital lui, offrira une gamme très elargie de specialités : gastro entérologie , néphrologie, chrurgie digestive et orthopédique, entre autres.

Cet hôpital de pointe installé à Salon sera surtout un hopital de proximité qui évitera aux 250 000 habitants du pays salonais d'aller se faire soigner à Aix-en-Provence ou à Marseille.