Le Conseil scientifique préconise une levée progressive du pass sanitaire d'ici la fin de l'année

Quand pourra-t-on lever les restrictions sanitaires sans risque de reprise épidémique ? Jusqu'à quand faut-il imposer le pass sanitaire ? Dans son dernier avis rendu public jeudi soir, le Conseil scientifique a étudié tous les scénarios possibles. Il préconise de se préparer à ne plus l'utiliser, à partir du 15 novembre et d'ici la fin de l'année, en se laissant un délai pour analyser les données, poursuivre la vaccination et éviter une reprise épidémique.

Une "période de préparation"

Ce délai de "préparation" à la sortie du pass permettrait, d'après les scientifiques, d'analyser les conséquences de la chute des températures de l'automne sur la circulation du coronavirus, et le relâchement des gestes barrières observé ces dernières semaines. Du temps en plus pour vacciner les plus âgés qui ne le sont toujours pas, soit 14% des plus de 80 ans, et continuer d'administrer la troisième dose aux plus vulnérables.

Comment lever son utilisation ? Pas question de fonctionner par région ou département, ce qui risquerait d'être vécu comme une injustice dans certains territoires d'après le Conseil scientifique. Il propose à la place d'alléger le pass, de ne plus l'imposer sur les terrasses, dans les centres commerciaux ou les trains, mais de le maintenir dans les bars, les boîtes de nuit ou à l'intérieur des restaurants.

Le Conseil émet aussi des inquiétudes sur le suivi de l'épidémie après le déremboursement des tests à partir du 15 octobre, mais aussi sur le retour des bronchiolites à l'hôpital et des autres virus de l'hiver qui pourraient saturer les services de soins alors que les soignants sont fortement éprouvés par le Covid.