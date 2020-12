Le conseil scientifique recommande aux Français de s'auto-confiner une semaine avant les fêtes

Alors que le confinement est levé à partir de ce mardi pour laisser place au couvre-feu et que les Français ne sont plus limités dans leurs déplacements, le conseil scientifique nous conseille de rester confinés avant les fêtes de fin d'année. "Il est, en effet, acquis qu’il faut éviter d’entrainer un rebond épidémique comme celui observé en Amérique du Nord après le Thanksgiving et éviter la survenue d’une 3ème vague au 1er trimestre 2021" notent les membres du conseil.

Ils recommandent donc de poser des congés ou de télétravailler pour limiter au maximum les contacts avant de retrouver la famille, et surtout les grands-parents, autour de la table de Noël et même de retirer leurs enfants des écoles, collèges et lycées jeudi et vendredi. Le ministère de l'Education nationale va tolérer ces absences. Une note en ce sens sera adressée aujourd'hui aux rectorats. Le conseil recommande également de renforcer les mesures barrières à l’école et dans les lycées cette semaine, notamment dans les périodes à risque des repas où les enfants ne portent pas leur masque. Il est à ce titre recommandé aux établissements scolaires d’éviter les rassemblements liés aux fêtes de fin d’année dans les écoles.

Se faire tester avant le réveillon

Les scientifiques appellent également si nécessaire à recourir aux tests les jours précédant les réveillons de Noël et du Nouvel An, sauf si vous n'avez pas de symptôme ni pris de risque pendant cette semaine cruciale précédant les retrouvailles. "Il faut faire preuve d'un esprit citoyen pour ne pas saturer le système" précise le Conseil qui rappelle également que ceux qui se feront tester négatif ne devront pas céder au sentiment de "fausse sécurité". "Les patients asymptomatiques peuvent transmettre le virus et ils sont responsables d’environ 40 à 50% des nouvelles contaminations" détaillent les scientifiques. Dans tous les cas les personnes positives, symptomatiques ou contact non encore testées doivent s’isoler et en aucun cas elles ne doivent participer à un dîner de fête.