Le contact tracing, enjeu majeur pour contrôler l'épidémie de coronavirus dans la Loire

C'est l'un des piliers de la stratégie de déconfinement : le contact tracing. Il s'agit de casser les chaînes de contamination au covid 19. En clair : identifier les malades et recenser toutes les éventuelles personnes avec lesquelles le patient aurait pu avoir des contacts rapprochés.

Le directeur adjoint de l'ARS, le Préfet et le DASEN respectent les disantces de sécurité

Dans ce dispositif, le médecin traitant (ils sont environs 700 dans la Loire) joue un rôle essentiel. C'est lui qui diagnostique la suspicion de covid et qui prescrit un test virologique. "Le médecin traitant reçoit les résultats du test virologique dit PCR et démarre avec le patient le contact tracing auprès déjà de son entourage familial" détaille Serge Morais, le directeur adjoint de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Le médecin traitant prend en charge ce premier niveau du contact tracing. Puis, il peut "_aller au-delà et envisager l'entourage familial, amical et professionnel, sinon c'est le niveau 2_qui le prend en charge, c'est-à-dire des équipes spécialisées et formées de l'Assurance maladie".

A chaque fois, il s'agit d'identifier les cas de contacts rapprochés, de les tester et de les confiner dans l'attente des résultats ou d'une guérison en cas de confirmation de l'infection.

"I_l y a un troisième niveau qui est géré par l'_Agence régionale de santé qui concerne les cas les plus complexes, les chaînes de contamination ou autres clusters. On peut parler de travail d’enquête. L'objectif c'est de savoir sur les derniers jours quels sont les patients qui ont été en contact étroit avec le patient positif de manière à très rapidement éviter la mise en place de chaînes de contamination" complète Serge Morais.

Cette méthodologie a fait ses preuves dans la Région aux Contamines-Montjoie ou à la Balme de Sillingy (deux clusters de Haute-Savoie) mais également à l'étranger comme en Corée du sud. Une fois identifiés, les malades doivent se confiner, dans certains cas, cela peut être en dehors de leur domicile, dans des structures adaptées. "Il y a plusieurs types de structures qui ont été repérées, précise Evence Richard, le Préfet de la Loire. Type résidence étudiante avec salle de bains et sanitaires individuels, il y a un certain nombre de bungalows dans des campings aujourd'hui inoccupés et il y a également des hôtels".

Depuis quelques semaines, les sans-abris dépistés positifs au covid peuvent être hébergés à à Andrezieux-Bouthéon. Trois personnes ont été accueillies depuis l'ouverture de ce centre.