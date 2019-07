Le Copermo valide la suppression de 598 emplois au CHU de Nancy

Mauvaise nouvelle pour le CHU de Nancy. Le Copermo (comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins) a validé ce mardi le plan présenté par la direction pour assainir les finances. Il prévoit la suppression de 598 emplois et de 174 lits.

Nancy, France

Le plan devrait durer sur 6 ans. Une période au cours de laquelle des départs à la retraite ne seront pas remplacés au CHU de Nancy. Mais un laps de temps également où 174 lits vont disparaître du paysage hospitalier nancéien. Un choix fait par la direction pour redonner un peu d'air à des finances largement dans le rouge.

Des aides financières

Pour appuyer ce plan, le Copermo prévoit notamment un coup de pouce de plusieurs millions d'euros. Aucun montant précis à l'heure actuelle, mais la somme va se décider prochainement. Une indemnité lors d'une restructuration qui ne rassure pas les syndicats. Stéphane Maire est délégué CFDT, il craint pour la qualité de soins qui sera proposée au patient à l'avenir. "On ne peut pas supprimer 600 emplois sans fermer de services. Et là, nous avons peur que les Nancéiens doivent aller jusqu'à Strasbourg, Reims ou ailleurs pour se soigner."

La direction veut rassurer

Du côté de Bernard Dupont, directeur général, ce plan qui nécessite une réorganisation en interne n'est pas synonyme du baisse de qualité dans la prise en charge des patients. "Les réorganisations de postes sont liées à une amélioration de l'offre de soins. Il ne s'agit pas d'une diminution qui aboutirait d'une dégradation des soins." Bernard Dupont précise également que malgré les suppressions d'emplois "on recrute, on cherche en permanence des infirmières et d'autres postes".