Le coronavirus a potentiellement circulé en France dès le mois de novembre 2019, selon un rapport de l'Inserm

Des scientifiques de l'Inserm ont effectué des tests sérologiques sur plus de 9.000 personnes. D'après leurs résultats, publiés ce mercredi, le coronavirus a possiblement circulé en France dès le mois de novembre 2019.

Et si le coronavirus avait circulé en France dès le mois de novembre 2019, alors même que les experts de l'Organisation mondiale de la santé affirment qu'ils n'ont aucune preuve de l'apparition du virus avant le mois de décembre ? Des scientifiques de l'Inserm ont publié mercredi 10 février un rapport dans l'European Journal of Epidemiology (lien en anglais), dans lequel ils évoquent une "circulation précoce du virus en Europe".

3,9% des échantillons positifs entre novembre et janvier

Les scientifiques ont en fait réalisé des analyses rétrospectives sur plus de 9.000 personnes, appartenant à une cohorte : ces personnes, qui forment un "échantillon national représentatif" de 215.000 adultes âgés de 18 à 69 ans, sont suivies depuis 2012. Régulièrement, elles subissent des prélèvements de sérum pour permettre aux experts de bénéficier de données exploitables et de réaliser des analyses dans le futur.

Une équipe de l'Inserm a donc repris les 9.000 échantillons prélevés entre le 4 novembre et le 16 mars. Ils y ont recherché les anticorps qui servent à lutter contre le SARS-CoV-2 : 353 se sont révélés positifs, soit 3,9% des échantillons, et 13 d'entre eux ont été prélevés entre novembre 2019 et janvier 2020. A titre de comparaison, il y avait 6,7% de prélèvements positifs sur la première quinzaine du mois de mars.

Plus de la moitié des personnes asymptomatiques

Après ces premiers résultats, l'Inserm a mené une enquête approfondie auprès de 11 des personnes ayant eu un test positif entre novembre 2019 et janvier 2020. Des détails cliniques, des antécédents d'exposition possibles et les événements remarquables chez leurs contacts les plus proches : tout a été passé au crible par les chercheurs.

Six d'entre elles n'ont signalé aucun symptôme au cours des semaines précédant le prélèvement de l'échantillon mais les cinq autres ont évoqué des signes de maladies respiratoires virales. "Ce rapport suggère que la circulation du virus et l'infection par le SARS-CoV-2 pourraient avoir eu lieu dès novembre 2019 en France", conclut l'Inserm.