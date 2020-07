Le coronavirus circule peu en Sarthe, contrairement à l'explosion de cas chez nos voisins de la Mayenne

Alors qu'en Mayenne, on observe une recrudescence de cas de Covid-19, la Sarthe, pourtant voisine, semble épargnée. Tous les signaux restent au vert dans notre département, selon les derniers chiffres et informations de l'Agence régionale de santé.

Les deux départements sont limitrophes et pourtant la situation sanitaire y est sensiblement différente. Alors que la Mayenne connaît une forte augmentation de cas de coronavirus et mène une vaste campagne de dépistage, la Sarthe semble épargnée. Pour Julia Ndabu-Lubaki, médecin inspecteur de santé publique pour l'ARS dans la Sarthe, tous les signaux restent au vert dans notre département : "il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car on voit bien qu'au niveau de la région, les situations peuvent être très différentes. En Sarthe, le virus circule à bas bruit : aucun patient Covid en réanimation, le taux de cas positifs n'est pas élevé et parmi ces cas, beaucoup sont asymptomatiques, selon nos dernières informations."

Très peu de cas chez les généralistes

Même constat pour Bernard Richard, médecin généraliste au Mans et président de l'Adops 72, association pour la permanence des soins en Sarthe : "Personnellement, dans mon cabinet médical, je ne rencontre pas beaucoup de cas de coronavirus. En régulation, au SAMU, il y a des cas sporadiques qui appellent pour des syndromes grippaux. Et en maison médicale de garde, l'épidémie n'est pas présente, hormis quelques cas de temps en temps."

Toutefois, hors de question de baisser la garde, même si le port du masque semble respecté dans les transports en commun, ce n'est pas le cas partout. "On n'est pas à l'abri d'un foyer de contamination avec des personnes qui puissent en contaminer d'autres, met en garde Bernard Richard. D'ailleurs, quand on voit certaines personnes âgées, qui sont un facteur de risques, et qui font leurs courses en supermarché sans porter de masque, je trouve cela un peu délirant."

La piste d'un nouveau confinement exclue pour le moment

L'ARS ne dit pas autre chose : "On reste en alerte, il faut être vigilant sur le port du masque, la distanciation physique et les regroupements, comme les réunions de famille", prévient Julia Ndabu-Lubaki qui écarte pour autant tout nouveau confinement pendant l'été. "Pour le moment, ce n'est pas du tout une option qui se présente", assure le médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé dans la Sarthe.