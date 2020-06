Le coronavirus continue de circuler en Normandie : un seuil de vigilance dépassé

Le coronavirus est toujours actif en Normandie et très contagieux. L'Agence régionale de santé fait savoir dans un communiqué, ce jeudi 18 juin, qu'un seuil de vigilance de l'épidémie a été dépassé dans la région.

Il s'agit du nombre de reproduction effectif (RO), c'est-à-dire le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine. Il s'établit à 1,14 en Normandie alors que le seuil de vigilance est fixé à 1 au niveau national. Le seuil d'alerte est lui fixé à 1,5.

Cela s'explique par la découverte de "clusters" ou foyers de contamination au sud de l'agglomération rouennaise.

"Cette situation reflète donc une circulation virale réelle mais contrôlée. La situation de la Seine-Maritime fait évidemment l’objet d’une attention particulière afin d’anticiper toute évolution défavorable et de mettre en place les mesures appropriées", précise l'ARS.

La Normandie reste en vert

Quatre critères de surveillance sont évalués dans la cadre du dispositif mis en place par le ministère de la Santé lors du déconfinement :

Le taux d’incidence : estimé sur la base du nombre de tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants par semaine.

Le nombre de reproduction effectif.

Les tensions hospitalières sur les lits de réanimation : correspondant au taux moyen d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints de Covid-19 par rapport à la capacité initiale en réanimation, par région.

Le taux de positivité des tests RT-PCR : correspondant au taux de positivité des prélèvements virologiques réalisés dans chaque département.

Pour le moment, la Normandie est passée en orange seulement pour le deuxième indicateur. Les trois autres restent stables et en vert. "La région demeure donc « verte », et ne nécessite pas de restrictions supplémentaires", ajoute l'ARS, qui précise toutefois que "le virus circule toujours dans la région. De nouveaux cas sont encore identifiés chaque jour. Nous ne devons pas baisser la garde en termes de prévention et de respect strict des mesures barrières."

Rappel : l'attitude à adopter

Le respect des gestes barrières reste donc de mise. Toute personne qui présente des symptômes du Covid-19, doit rapidement contacter son médecin traitant (ou, si elle n’en a pas, le 116 117) qui prescrira alors un test virologique et lui conseillera de s’isoler dans l’attente du résultat. Un dispositif d'identification des "personnes contacts" et de dépistage seront ensuite mis en place "pour casser la chaîne de transmission du virus".