"Le coronavirus est de retour dans les Pyrénées-Orientales", alerte le Préfet du département

Depuis quelques jours, le coronavirus est de retour dans les laboratoires des Pyrénées-Orientales. Ce dimanche, le département compte, 11 malades et une hospitalisation. Une situation qui inquiète le Préfet du département.

Ça coïncide avec l'arrivée des touristes

"On pense que les contamination viennent peut être des touristes. Ils viennent peut-être de cluster (foyer de contamination ndlr), du coté espagnol, et du relâchement des concitoyens. Il faut reprendre les gestes barrières, le virus se propage dans le département. On peut même dire qu'il est de retour", alerte Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées Orientales.

Il faut reprendre les gestes barrières

A quelques kilomètres de là, ce dimanche, les autorités de la région de Catalogne ont ordonné le reconfinement à leur domicile des habitants autour de la ville de Lérida, en raison d'une forte hausse du nombre des cas.

Chez nous, afin d'éviter cette situation extrême, la préfecture a mis en place un protocole avec le camping, et les forces de l'ordre contrôlent régulièrement les bars et les restaurants. "J'ai refusé également rassemblement du 14 juillet. Pour accepter, un maire doit me montrer qu'il est près a limiter les regroupement à 10 personnes maximum", annonce Philippe Chopin.