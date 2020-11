Le coronavirus est entré en prison en Isère, à Saint-Quentin-Fallavier

Entre les mercredi et jeudi 4 et 5 novembre, une vaste opération de dépistage du coronavirus a eu lieu à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Elle concerne 500 détenus et 200 personnels de l'administration pénitentiaire ou d'entreprises et d'intervenants extérieurs (Sodexho par exemple pour la restauration). De source syndicale "quelques cas" ont été détectés chez les détenus comme le personnel. Les résultats doivent être connus ce vendredi soir.