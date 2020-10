Le coronavirus met en péril les clubs de sport du Vaucluse

Le coronavirus menace les clubs de sports en Vaucluse. La fédération Sport Santé s'inquiète plus particulièrement pour l'avenir des clubs de gymnastique volontaire. Ils sont 43 dans le département.

Les clubs de sports en Vaucluse sont menacés par le coronavirus. La fédération Sport Santé s'inquiète plus particulièrement pour l'avenir des clubs de gymnastique volontaire. Ils sont 43 clubs en Vaucluse avec 75 animateurs et animatrices qui montrent les bons gestes pour s'étirer ou entretenir sa forme à pas moins de 4.000 personnes.

Mais ces emplois sont menacés par le coronavirus. Béatrice Boniol encadre ces cours de gymnastique volontaire. Elle redoute à terme de perdre son salaire à cause du coronavirus et des mesures sanitaires qui en découlent. "Dans le village où je suis, le maire n'a pas voulu ouvrir la salle au mois de septembre, donc je n'ai pas eu de salaire. Si ça continue je vais finir bénévole !".

"Les mairies de certaines communes ne donnent pas accès aux salles, et le public senior n'est pas toujours revenu" - Régine Bostetter, présidente de la fédération d'éducation physique et gymnastique volontaire de Vaucluse

Régine Bostetter dirige la fédération d'éducation physique et gymnastique volontaire de Vaucluse. Elle déplore le manque de salles de gym et les menaces qui pèsent sur les budgets des clubs. "Les mairies de certaines communes ne donnent pas accès aux salles. Il y a aussi des adhérents qui ne sont pas tous revenus, notamment le public senior. Cela met en danger les finances des clubs, il faut régler les salaires. On est en train de mettre en place des dispositifs de chômage partiel".