Le coronavirus ne s'attrape pas sur les poignées de porte selon les experts américains

Le coronavirus peut bien être transmis à plus de deux mètres de distance, mais la contamination par une surface est très faible selon les dernières recommandations sanitaires des experts américains actualisées lundi.

Dix mois après le début de la pandémie, la mise à jour lundi des recommandations des experts des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies CDC valide plusieurs études prouvant la contamination par voie aérienne et minimise celle par les surfaces.

Propagation à plus de deux mètres

Les experts américains estiment que le coronavirus, sans être aussi contagieux que la rougeole, peut bien être transmis "à plus de deux mètres de distance". La voie principale de contagion reste les gouttelettes respiratoires qui peuvent "rester suspendues dans l'air pendant des minutes ou des heures". La contamination s’opère lorsqu’elles sont projetées par une personne infectée, en toussant, en éternuant, en chantant, en parlant ou simplement en respirant. D’où l'importance de la ventilation dans les espaces intérieurs.

Risque faible par une surface contaminée

En revanche, poignées de portes, interrupteurs, tables ou bureaux ne propagent pas le coronavirus sauf si une personne contaminée vient juste de tousser ou d'éternuer dessus. L'infection par une surface contaminée n'est "pas considérée comme une forme commune de propagation du Covid-19", écrivent les CDC.

Gestes barrières toujours recommandés

Pour l'organisme sanitaire, les précautions à prendre ne changent pas : distanciation physique, port du masque, lavage des mains, éviter les lieux intérieurs bondés, et s'isoler quand on est malade. L’utilisation du gel hydroalcoolique ou la désinfection des ordinateurs et postes de travail partagés restent toujours préconisées.