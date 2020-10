Le Cotentin n'est pas "protégé" du Covid-19 : l'appel à la vigilance de la communauté médicale à Cherbourg

Sur la Communauté d'Agglomération du Cotentin - la CAC qui compte 177 000 habitants- on dénombre chaque jour entre 20 et 30 nouveaux cas positifs de Covid-19. Le taux d'incidence du virus- nombre de cas pour 100000 habitants- a triplé en 10 jours et dépasse aujourd'hui les 110.

"Nous ne sommes pas à l'abri" ont tenu à rappeler ce dimanche 25 octobre les représentants du groupe contact Ville-Hôpital, un ensemble d'une dizaine de praticiens hospitaliers et libéraux. Depuis la sortie du confinement en mai, le groupe se réunit chaque semaine pour échanger sur la gestion locale de la pandémie.

"C'est l'affaire de tous"

Aujourd'hui la circulation du virus est sur la même pente ascendante que celles des grandes agglomérations normandes, Rouen ou Caen. Mais on peut encore agir pour essayer de limiter les dégâts disent les praticiens, avec un respect rigoureux des gestes barrières.

Notre territoire n'est en rien "protégé" du Covid 19 rappelle Henry Gerves président de la Commission médicale d'établissement du CHPC , le centre hospitalier public du Cotentin. Il y a une double menace dit-il, " les déprogrammations massives et diminution de l'accès aux soins et le reconfinement généralisé. "Notre système de soins ne pourra faire face à une hausse des patients hospitalisés pour Covid et continuer à assurer l'ensemble des prestations sanitaires auxquelles la population a droit. "

Il faut tout faire pour éviter la saturation des systèmes de soins. C'est encore à notre portée en respectant très strictement les gestes barrières. Henry Gerves

Le risque de saturation de l'ensemble du système de soins est réel

Chacun doit prendre ses responsabilités insiste Philippe Chollet, médecin généraliste à Tourlaville et Fermanville, et représentant de l'Union Régionale des Médecins Libéraux. "Cela concerne les gens symptomatiques évidemment mais aussi tout le monde puisque _certains sont asymptomatiques et ne se sachant pas contagieux, ne vont pas respecter les gestes barrières_. Et ils vont donc contaminer un nombre important de personnes. "

Il faut rabâcher encore et encore les gestes barrières. Le masque c'est sur le menton ET le nez. Philippe Chollet

Sur la CAC, on compte chaque jour entre 20 et 30 nouveaux cas positifs. Entre 4 et 5 % vont nécessiter une hospitalisation. Le risque majeur c'est la saturation des services de soins explique Eric Kaluzinski, chirurgien et représentant du personnel médical de la Polyclinique du Cotentin. " Suite à la première vague, nous avons eu une perte d'activité qui a pu être rattrapée dans le courant de l'été et qui est encore en cours de rattrapage. Si on doit encore reprogrammer des patients déjà annulés, on va avoir une situation d'augmentation de perte de chance pour ces patients chirurgicaux."

Ce dimanche 25 octobre, 15 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 à l'hôpital de Cherbourg. Un seuil très proche du pic de 17 patients atteint en avril.