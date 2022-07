Le Cotentin veut séduire les internes en médecine en leur montrant ses "paradis"

C'est un casse-tête pour de nombreuses régions : comment attirer les médecins et lutter contre les déserts médicaux ? Pour y répondre, l'Agglomération du Cotentin mise sur ses atouts, notamment touristiques, et propose à des internes en médecine un week-end pour les découvrir. Cette année, près d'une centaine de futurs médecins, la plupart rattachés à l'université de Caen, ont ainsi participé à la 7e édition de cet événement, baptisé "Les Paradis du Cotentin".

Offrir un aperçu de la vie dans le Cotentin aux internes en médecine

Le programme offre une véritable carte postale du Cotentin. Soirées au festival Les Art'zimutés à Cherbourg, randonnées et sports nautiques, comme la voile tractée ou le paddle, sur la base nautique d'Urville-Nacqueville. "Ça permet de se projeter vers un endroit où on sera bien accueilli. On se crée des souvenirs ici, et c'est important, parce que si on arrive dans une région où on n'a aucune attache émotionnelle, on n'aura pas d'attache professionnelle", décrit Corentin, interne à Cherbourg depuis deux ans mais originaire de Paris et président du syndicat des internes bas-normands en médecine générale (SIMBAN).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour beaucoup, il est encore trop tôt pour se projeter dans une installation, mais Corentin se verrait bien rester ici. "Après les confinements, j'ai prolongé mon internat pour découvrir la région. J'ai trouvé une qualité de vie ici, j'y ai noué un réseau avec des amis et des praticiens et il y a des opportunités, donc j'y pense sérieusement". Anne-Sophie, originaire de Tours, ne l'exclut pas non plus. "Il faut voir avec le temps, mais c'est très agréable de vivre ici, il y a la mer à côté et plein d'activités."

Beaucoup de jeunes médecins installés passés par "Les Paradis du Cotentin"

"Les Paradis du Cotentin" permettent justement de les découvrir, tout en échangeant avec des médecins installés. "Ça ne sert à rien de leur rabâcher qu'on a besoin d'eux, ils le savent. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'ils auront une bonne qualité de vie dans la région", explique Matthieu Thomazo, remplaçant à SOS Médecins à Cherbourg. Lui-même a participé deux fois comme interne aux "Paradis".

Il y a tout ici pour qu'ils puissent s'épanouir - Matthieu Thomazo, médecin généraliste à SOS Médecins

"Si on montre aux internes qu'il y a des activités sociales, sportives, du travail pour le conjoint, tout un réseau suffisant pour y vivre au-delà de l'exercice médical, à ce moment-là, ils n'ont plus de raison de ne pas venir. Il faut leur montrer qu'il y a tout ici pour qu'ils puissent s'épanouir", expose-t-il.

Un pari gagnant selon le Dr Philippe Cholet, président de la CTPS Cotentin et vice-président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie (URML). "On est sûr que cette graine qu'on aura semée ici germera. La preuve, dans mon cabinet, il y a eu trois installations ces huit dernières années, dont deux suite à des rencontres faites au cours des "Paradis"", témoigne-t-il. Un constat partagé à l'échelle du Cotentin : ces dernières années, la quasi-totalité des médecins qui s'installent sont passés aux "Paradis du Cotentin".