Le coût du passe sanitaire à l'hôpital Monod estimé à plus de 200 000€

Combien coûte le passe sanitaire à l'hôpital ? Lors de son instauration cet été, la Fédération Hospitalière de France estimait à 60 millions € le surcoût lié au contrôle du passe sanitaire dans les hôpitaux.

Six mois après sa mise en place, qu'en est-il ? Pour le Groupe Hospitalier du Havre, le GHH, à l'heure actuelle, ce surcoût tourne autour des 200 000€. Martin Trelcat, le directeur du GHH détaille : "Au mois d'août, pour contrôler l'ensemble de nos sites hospitaliers, principalement Monod, Janet et Flaubert ça nous coûtait 45 000€ H.T par mois. Depuis la fin de l'année, on fait du contrôle aléatoire et donc cela nous coûte un tiers de cette somme."

Des agents de sécurité ont été recrutés spécifiquement pour ces contrôles. Alors cela pèse-t-il sur le budget du GHH ?

" Quelques dizaines de milliers d'euros sur les 400 millions € du budget du GHH, ça ne pèse pas tant que ça même si ce sont au final des sommes assez conséquentes. Mais cela sera pris en charge dans les "surcoûts Covid" puisqu'on nous demande de tracer les dépenses faites dans ce cadre là."