Le couvre-feu est "un constat d'échec pour le gouvernement", selon Vincent Bouget

Vincent Bouget est secrétaire départemental du PCF dans le Gard, membre de l'opposition au conseil municipal de Nîmes et au conseil communautaire de Nîmes-Métropole. Il réagit aux annonces du président Emmanuel Macron face à l'épidémie de Covid-19

Pour Vincent Bouget, les mesures que vient d'annoncer le gouvernement sont un constat d'échec. Il dénonce l'impréparation à la deuxième vague de coronavirus. Le secrétaire départemental du PCF dans le Gard et membre de l'opposition à Nîmes comme à Nîmes Métropole était l'invité du 7H50 de France Bleu Gard Lozère ce vendredi 16 octobre.

"On a le sentiment au final que le couvre-feu et autres mesures de ce type vient compenser un manque de préparation, d’anticipation depuis plusieurs mois."

Paris et la grande couronne, comme huit autres métropoles, dont nos voisins de Montpellier et d'Aix-Marseille en alerte maximale, s'apprêtent à vivre une dernière soirée de liberté avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, à partir de ce vendredi minuit, alors que plus de 30.000 cas positifs ont été détectés en 24 heures, un record.

Les chiffres s’aggravent aussi dans le Gard

Si le Gard n'est pas encore concerné par un couvre-feu, la situation empire de jour en jour : 208 cas pour 100.000 habitants dans le département pour la journée de jeudi selon l'ARS, et 295 cas pour 100.000 habitants pour l'agglomération de Nîmes. Le préfet du Gard devrait annoncer de nouvelles restrictions dans les heures qui viennent ce vendredi.