Le couvre-feu est utile pour ne pas surcharger les urgences de l'hôpital de Nice (infectiologue)

Pour l'instant, la situation à Nice est tendue au CHU assure sur France Bleu Azur l'infectiologue Eric Cua. "Le week-end dernier ... nous avons fait évacuer des patients sur les hôpitaux de Cannes et de Monaco".

Le service de réanimation de l'hôpital l'Archet, spécialisé en infectiologie, est rempli à 80 % de malades COVID-19 et celui de l'hôpital Pasteur 2 qui accueille toutes sortes de malades de chirurgie accueille entre 30% et 40% de patients COVID-19.

Moins de déplacements la nuit = moins de jeunes accidentés

Le couvre-feu est une mesure qui a un avantage estime le spécialiste. "la première conséquence est de faire baisser le nombre de véhicules en circulation et donc le risque d'accidents ... et par exemple on devrait avoir moins de jeunes alcoolisés et accidentés qui se retrouvent en réanimation".

Maintenir les interventions chirurgicales à Nice

L'autre inquiétude des médecins hospitaliers selon Eric Cua est liée au maintien d'un maximum d'activités car "il ne faudrait pas se retrouver en manque de lits de réanimations qui sont indispensables pour les actes lourds en chirurgie."

Le taux d'incidence pour les Alpes Maritimes au 23 octobre 2020 est de 167 pour 100 000 habitants selon l'Agence Régionale de Santé (ARS).