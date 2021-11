Le Covid-19 flambe en milieu clos en Occitanie, menace sur les fêtes et les rassemblements

Dans les hôpitaux d'Occitanie, le nombre de malades repart à la hausse. Majoritairement des personnes non vaccinées, ou à la santé fragile.

Pierre Ricordeau, le directeur de l'ARS Occitanie (Agence Régionale de Santé), l'a rappelé encore ce mardi matin en conférence de presse : "le Covid est toujours là". Et il insiste : "nous sommes face à un redémarrage très vif et très fort en ce moment de l'épidémie". La cinquième vague qui touche l'Europe ces dernières semaines est donc clairement arrivée dans la région.

Tous les départements d'Occitanie dépassent désormais le taux de 150 cas pour 100.000 habitants. Et l'évolution est assez homogène dans toute la région.

Pour expliquer ce retour de la maladie, malgré un taux de vaccination important, Pierre Ricordeau déplore un "relâchement des gestes barrières". Il précise que les contaminations ont d'abord lieu dans des lieux clos. Les milieux sportifs sont les plus touchés, que cela soit les salles de sports de nos villes, ou les gymases où se déroulent des matches de sports collectifs.

Et dans ces cas là, la contamination a lieu dans les vestiaires, mais pas seulement. Le Covid s'invite chez les spectateurs à la buvette, ou dans les réceptions d'après-matches.

Menace sur les fêtes de fin d'année

Autres lieux de contagion : les rassemblements privés familiaux. Mais aussi tous les événements publics en intérieur : spectacles, ou réunions associatives. Clairement, la menace pèse sur les lieux culturels, et sur les fêtes de fin d'année.

Le directeur de l'ARS Occitanie appelle donc à "faire feu de tout bois", avec la vaccination, mais aussi le maintien des gestes barrières. Il estime que la saturation des hôpitaux est possible, malgré la bonne couverture vaccinale. En Occitanie, 9 personnes sur 10 (âgées de plus de 12 ans) sont doublement vaccinées.

La campagne de rappel, pour les plus fragiles, vient de débuter. 525.000 habitants de la région ont déjà reçu une troisième dose de vaccin. A partir du 1er décembre, les plus de 50 ans pourront recevoir une nouvelle injection, que leur santé soit fragile ou non.