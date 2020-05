Le COVID-19 peut-il se transmettre par la sueur ?

Le sport, les températures qui grimpent, l'émotion de pouvoir à nouveau se déplacer quasi librement... Nous avons tous des raisons de transpirer. Et du coup une question extrêmement pertinente : La sueur est-elle un facteur de propagation du COVID-19 ?

LA RÉPONSE EST NON !

Bonne journée.

DES PRÉCISIONS ?

Euh oui, des précisions. En fait on s'en doutait un peu car à ce jour aucune transmission de virus n'a été constatée par la sueur. Et mieux encore : À l'exception de la salive, aucun fluide corporel ne transmet le COVID-19. Et oui ça veut bien dire que les pratiques sexuelles ne sont pas concernées par la maladie. Ni l'allaitement maternel.

SPORTIFS : PRUDENCE !

La pratique sportive implique une respiration soutenue. Et donc la possibilité de diffuser sa salive sous forme de postillons PLUS LOIN qu'habituellement. Donc en cas de sport "statique" laissez au moins 1 mètre entre chaque participant. Si vous marchez laissez donc vos camarades à 5 mètres de distance. Et pour la course ou le vélo on s'espace de 10 mètres.

NE CRACHEZ PAS !!!

Certains sports sont coutumiers du fait, il est évidemment plus que déconseillé de cracher puisque la salive est le principal vecteur de contamination. Donc : NE CRACHEZ PAS !