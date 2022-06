Le Covid-19 repart à la hausse en Normandie, l'ARS appelle à la vigilance

Taux d'incidence et nombre d'hospitalisations en hausse... L'épidémie de Covid-19 semble regagner du terrain en Normandie et partout en France. Ce jeudi 23 juin, Benoit Cottrelle, chef du pôle Veille et Sécurité sanitaire à l'Agence Régionale de Santé de Normandie, était l'invité de la matinale de France Bleu pour faire un point sur la situation.

Le taux d'incidence a augmenté de 39 % en une semaine en Normandie. Peut-on déjà parler d'une nouvelle vague de Covid ?

Effectivement, on peut parler d'une nouvelle vague. Sans pouvoir prédire à l'heure actuelle sa durée, ni son intensité.

Pourquoi cette reprise épidémique ?

On pense que cela est dû à l'arrivée de nouveaux variants, des cousins d'Omicron qui se développent, comme au Portugal qui vient de connaître une vague épidémique. Il y a également un important relâchement des gestes barrières. Tout le monde aimerait que le Covid soit derrière nous. Mais on constate qu'il est toujours là, et qu'il est bien présent.

À l'hôpital aussi le retour du Covid se ressent ?

Ces nouveaux variants sont plus contagieux, mais ne semblent pas plus dangereux. Le nombre d'hospitalisations reste stable pour le moment. Mais on note depuis une semaine ou deux, une légère augmentation du nombre d'entrées.

Les hôpitaux sont-ils prêts à faire face à une augmentation significative du nombre d'hospitalisations pendant les vacances d'été ?

On est très attentifs à cela. Il y a un travail qui est fait dans chaque département pour assurer une bonne prise en charge des patients. Un travail de planification, de vérification des ressources humaines et matérielles.

Doit-on s'attendre à un retour des restrictions prochainement ?

La question se pose du retour du port du masque, notamment dans des milieux à risque comme les transports. J'aimerais insister sur l'importance de conserver les mesures barrières simples : bien se laver les mains, mettre un masque quand on est symptomatique et se faire tester rapidement quand on a un doute.

Les plus de 60 ans sont actuellement incités à faire leur deuxième dose de rappel. Le font-ils ? Où en est la vaccination ?

La Normandie est globalement bonne élève en matière de vaccination. Cependant, dans les plus de 60 ans, plus de 80 ans, on note qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas vaccinées. Je rappelle que ce sont des personnes à risque, on sait que le vaccin est très efficace sur la prévention des formes graves et des hospitalisations. J'appelle donc toutes les personnes n'ayant pas fait leur deuxième dose de rappel à le faire sans attendre.

Doit-on s'attendre à un deuxième rappel pour toute la population ?

Je ne pense pas. Ce ne sont pas les hypothèses retenues pour le moment. Plutôt une vaccination pour les personnes fragiles, c'est le seul moyen de protection.