Le covid est de retour en Haute-Garonne, un peu moins qu'au niveau national

Le covid est de retour ! Le nombre de nouveaux cas a presque doublé la semaine dernière en Franc e. En Haute-Garonne, le taux d'incidence a augmenté de 37% sur une semaine selon les derniers chiffres de Santé Public France, et les hospitalisations de 15% soit un peu moins de 300 personnes à la date du 29 novembre. Aucun décès n'est à déplorer la semaine dernière.

Selon l'Agence régionale de santé en Occitanie, cela signifie qu'on est revenu sur des niveaux à ceux de la fin de l'été. C'est "préoccupant mais pas inquiétant" selon le directeur adjoint de l'ARS pour la Haute-Garonne Jérôme Falerne. Autre préoccupation selon lui, le faible taux de 2e dose de rappel chez les plus de 60 ans et les patients atteints de maladies graves.

Peu de masques portés et peu de 2e rappel

L'ARS Occitanie rappelle qu'il est fortement conseillé de porter le masque avec les personnes fragiles et dans les transports en commun. Même si, en pratique, France Bleu Occitanie a constaté qu'on est loin d'avoir entendu cet appel dans les transports en commun ou peu de personnes portent le masque.

L'ARS incite les plus de 60 ans à faire leur second rappel du covid sachant qu'il peuvent en même temps se faire vacciner contre la grippe saisonnière. C'est possible. Vous pouvez le faire chez votre médecin traitant ou votre pharmacien. Concernant la grippe saisonnière dont l'épidémie est déclarée en métropole, la région Occitanie ne fait pas partie des régions les plus touchées.

Bien respecter les gestes barrières

En cette période, le respect des gestes barrières reste primordial pour faire face aux épidémies, comme celle de bronchiolite qui est particulièrement virulente en ce moment avec de nombreuses admissions aux urgences pédiatriques notamment à Toulouse.