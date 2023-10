Le Covid est-il de retour dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ?

Doit-on craindre un retour de l'épidémie dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ? Depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué dans votre entourage une augmentation du nombre de malades. De plus en plus de vos collègues, parents ou amis sont testés positifs au Covid. Mais les infections repartent-elles vraiment à la hausse ?

Pas de phénomène épidémique

Sur le terrain, les médecins observent un retour des symptômes du Covid. Des patients enrhumés, fiévreux et avec de la toux arrivent dans leurs cabinets. "On a une activité assez élevée, assure Dr Sébastien Uyttewaal, président de l'association SOS Médecins à Pau. Mais c'est difficile de dire s'il s'agit vraiment du virus, les tests sont de moins en moins fréquents".

De son côté, Santé Publique France ne s'inquiète pas du tout. Tous les indicateurs sont stables en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. "On n'observe pas d'augmentation significative du nombre de cas", explique Laurent Filleul, directeur régional de Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine.

En septembre, 2.600 personnes étaient testées positives au Covid chaque semaine en Occitanie. En août 2022, 3.400 tests revenaient positifs chaque jour. Concernant les formes graves et les hospitalisations, cinq personnes se trouvent actuellement en réanimation en Nouvelle-Aquitaine. "C'est peu rapporté aux six millions d'habitants de la région, insiste Laurent Filleul. On n'est pas face à un phénomène épidémique".

La fin des chiffres sur le Covid

Il est désormais difficile d'avoir un thermomètre précis de la situation sanitaire. Les bulletins quotidiens départementaux ne sont plus publiés sur le site de Santé Publique France, seul un bulletin hebdomadaire national l'est toujours. "La stratégie de lutte contre le Covid a complètement évolué, explique Laurent Filleul, son directeur régional en Nouvelle-Aquitaine. On est sorti du phénomène épidémique massif avec la vaccination, aujourd'hui, on suit seulement les passages aux urgences et en réanimation, on surveille le Covid comme on surveille la grippe".