Le covid long pris en charge dans 18 centres spécialisés dans toute l'Occitanie.

Le Centre Rééducation du Gard Rhodanien est l'une des deux structures labellisées pour l'accueil des covid longs dans le Gard. 18 Centres de Soins de Suite et Réadaptation sont désormais labellisés dans toute la région, pour aider les patients concernés à retrouver leur autonomie. Ces structures pourront proposer une évaluation, un programme de soins et une prise en charge pluridisciplinaire de rééducation, réadaptation et réinsertion personnalisée adaptée. Céline Bertrand est ergothérapeute et cadre dans celui de Bagnols sur Cèze.