Le Covid, maladie professionnelle pour tous les salariés : le combat d'une association de Saint-Avold

Caissiers, chauffeurs, livreurs, éboueurs... Une association de Saint-Avold réclame la reconnaissance du coronavirus comme maladie professionnelle pour tous les métiers, et pas seulement les soignants.

"Ne nous contentons pas de leur dire merci, rendons leur justice !" lance dans son communiqué l'Association de défense des victimes de maladies professionnelles de Saint-Avold (Ademat-AMP). Eux, ce sont les caissiers, les épiciers, les agents de ménage, les éboueurs, les livreurs, les chauffeurs de bus... Tous ceux qui ont poursuivi le travail en pleine crise sanitaire et qui ont été contaminés.

"Un parcours du combattant"

C'est une promesse du gouvernement : le Covid-19 sera reconnu de façon "automatique" comme maladie professionnelle pour le personnel soignant. Le ministre de la Santé Olivier Véran l'a promis dès le 23 mars. Il l'a répété un mois plus tard, le 21 avril. Ainsi, pour être indemnisés, les soignants n’auront pas à démontrer qu’ils ont été contaminés dans le cadre de leur travail. Mais qu'en est-il des autres salariés malades ? Pour l'instant, rien.

Concrètement, une reconnaissance en maladie professionnelle implique une prise en charge intégrale des frais médicaux et des indemnités journalières. Elle permet également à la famille de toucher une rente en cas de décès.

Le problème est que ce dispositif n'est pas automatique pour les autres salariés : ceux qui ont été appelés les travailleurs "de la deuxième ligne". Pour être reconnu, "il faut passer par un médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie et valider un taux d'incapacité de 25% minimum," explique l'Ademat-AMP de Saint-Avold.

Il faut ensuite soumettre son dossier au Comité régional des reconnaissance des maladies professionnelles. Il faut donc que le salarié malade prouve qu'il a bien été contaminé au travail : "mission impossible," déplore l'association. "Ce ne sera pas possible non plus, puisque les caisses auront beau jeu de dire que la personne a été atteinte en dehors du lieu professionnel," regrette son président Marcel Nicolaus.

"Soyons à la hauteur"

C'est pourquoi l'association vient d'envoyer une soixantaine de courriers aux médias, aux syndicats, aux parlementaires ainsi qu'au gouvernement. Son objectif est de créer un fonds d'indemnisation comme cela existe déjà pour l'amiante. "Pour son indemnisation, le Covid-19 représentera de l'ordre de 2,5 à 3 milliards d'euros, calcule Marcel Nicolaus. Quand on dit que le virus coûtera 450 milliards à la Nation, que représente ce surcoût de 2,5 milliards ?"

Jusqu'à maintenant, l'association soutient une vingtaine de salariés dans leur démarches. "Ces gens qui ont été appelés par tout le monde les combattants et les héros du quotidien, et bien, soyons à la hauteur ! Arrêtons de leur dire simplement merci et allons jusqu'au bout : mettons en place un dispositif prenant en charge leur pathologie Covid-19."

Un combat partagé par les syndicats

L'OGBL (première organisation syndicale luxembourgeoise) souhaite, elle aussi, un traitement égalitaire des salariés. Tout comme la CFDT qui demande la création d’un dispositif spécifique de reconnaissance des expositions pour tous les travailleurs concernés. Son secrétaire général Laurent Berger juge "insupportable" de n'être toujours pas fixé sur le sujet. "On a posé la question au président de la République, on nous a dit que le décret allait sortir rapidement", indique le syndicaliste.

Pour contacter l'association Adevat-AMP : 03 87 81 68 59 ou adevat-me@orange.fr

