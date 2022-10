Le Covid repart à la hausse, les plus fragiles doivent se vacciner prévient l'ARS Occitanie

Une nouvelle campagne de vaccination est lancée à partir de ce lundi partout en France avec les nouveaux vaccins qui ciblent le variant Omicron. Les plus de 60 ans, les plus fragiles et leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.

Le choix de France Bleu Occitanie ce lundi matin c'est de faire un point sur l'épidémie de Covid au moment où une nouvelle campagne de vaccination est lancée ce lundi partout en France avec les nouveaux vaccins qui ciblent le variant Omicron. Les plus de 60 ans, les plus fragiles et leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.

Les contaminations augmentent de nouveau en France depuis environ trois semaines, dans le sillage de la rentrée. Mais si les données chez nous appellent à une certaine modération. On en parle ce lundi matin chez nous en ex Midi-Pyrénées avec Catherine Choma, la directrice de la Santé Publique à l'ARS Occitanie.

Question générale d'abord. Est ce que le covid repart vraiment à la hausse chez nous, dans notre région ?

Oui, ce dernier repart à la hausse et le taux d'incidence augmente et notamment depuis la rentrée scolaire.

Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que c'est inquiétant ou pas ?

C'est inquiétant. Le virus circule et on voit bien qu'avec la reprise, le virus circule. Et c'est surtout inquiétant sur les personnes qui sont susceptibles de développer des formes graves de covid.

Avec des personnes qui ont des comorbidités notamment. Mais pour les autres, est ce qu'il ne faut pas apprendre à vivre avec? Je crois qu'on en est à la huitième vague. Est ce qu'à chaque fois on va parler de cette nouvelle vague ?

Oui, il faut apprendre à vivre avec. Je rappelle que cette semaine, on lance la campagne de vaccination pour les personnes les plus à risque de faire des formes graves. Donc c'est les personnes avec des comorbidités. Mais je rappelle aussi que c'est les personnes qui ont plus de 60 ans, c'est aussi les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes. Et puis les personnes qui vivent dans l'entourage des personnes qui sont vulnérables et notamment les professionnels de santé. Donc oui, il faut apprendre à vivre avec. C'est à dire les gestes barrière. On applique le port du masque en lieu clos ou avec des personnes fragiles.

Justement, cette nouvelle campagne de vaccination qui démarre aujourd'hui, elle est avec des vaccins adaptés pour les sous-variants d'Omicron. C'est vraiment important que les plus fragiles fassent ce rappel? C'est un vaccin un peu plus adapté ?

C'est un vaccin qui est à deux souches, c'est à dire le vaccin qui a la souche originale du covid. Et puis des vaccins qui comportent la souche adaptée au variant Omicron. Donc oui, c'est important que ces personnes les plus à risque de faire des formes graves de covid se vaccinent. Et dès maintenant.

Est-ce que vous avez un objectif en nombre de personnes vaccinées en Occitanie ? On sait que seulement 8 % des Haut-Garonnais, par exemple, ont eu quatre injections.

Le but, c'est que toutes les personnes à risque se fassent vacciner et donc c'est important. Et puis je rappelle qu'en ce moment, le 18 octobre, on va commencer à lancer la campagne de vaccination contre la grippe. Et donc il faut commencer dès à présent à se faire vacciner contre le covid. Mais après, si on peut se faire vacciner, on se fait vacciner en même temps contre la grippe et contre le covid.

On peut imaginer un vaccin qui fasse les deux ?

Pas cette année. Cette année, ce sera une injection dans chaque bras si on le fait simultanément. Mais on peut imaginer que peut être l'année prochaine, on puisse avoir un vaccin qui fasse les deux.

Et sur le masque, vous en parliez tout à l'heure. Est ce que vous dites ce matin aux auditeurs de France Bleu et aux téléspectateurs de France 3 Occitanie de le remettre au boulot ou dans les transports en commun ?

Alors c'est toujours une recommandation. Mais ce que je vous disais avec des personnes à risque, et puis en lieu clos, ça peut être les transports en commun bien sûr, et ça peut être aussi sur le lieu de travail quand on fait des réunions.

Donc tout le monde. Vous lancez un appel ce matin ?

Oui, le port du masque, c'est un moyen de prévention comme se laver les mains. Je rappelle que se laver les mains avec cette période d'hiver, c'est aussi le moyen de se protéger de la grippe. C'est aussi le moyen de se protéger. Vous savez que l'hiver, c'est des périodes ou on a notamment des gastro-entérites ou des bronchiolites et c'est un moyen de se protéger. Masques et le lavage des mains. Et puis bien sûr le respect d'une certaine distance notamment pour les personnes les plus à risque de faire des formes graves de covid.

Une dernière question. Y a-t-il plus personne au CHU de Toulouse hospitalisé en soins critiques à cause du covid. On peut dire que le covid tue moins ? C'est le cas je crois aussi en Occitanie.

Oui, aujourd'hui le taux d'incidence augmente mais on a moins de formes graves. Mais il faut rester prudent puisqu'aujourd'hui on a quand même des chiffres qui restent stables sur l'hospitalisation. Et puis je rappelle que les personnes les plus à risque sont les personnes qui sont ciblées par la campagne vaccinale que je viens de vous citer et que justement, si on veut éviter ces hospitalisations et ces décès, il faut respecter gestes barrières et vaccination.