Le Covid repart en Vaucluse : il faudra "prendre des précautions" pour le festival d'Avignon, préconise l'ARS

L'épidémie de Covid repart en France, et le taux d'incidence augmente aussi ces dernières semaines en Vaucluse. Le directeur de l'Agence régionale de santé dans le département alerte les festivaliers et les professionnels du spectacle à quelques jours du début du festival d'Avignon.

Le taux d'incidence du covid repart à la hausse en France et en Vaucluse. "Le taux d'incidence progresse depuis trois semaines et atteint 210 cas positifs pour 100.000 habitants", indique Loïc Souriau, le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) en Vaucluse, invité de France Bleu Vaucluse ce mardi matin. "Et on se souvient qu'à la même période en 2021 maintenant, nous avions un taux d'incidence équivalent à 20", soit dix fois moins élevé, compare-t-il.

Loïc Souriau appelle donc les festivaliers et les professionnels du spectacle à la vigilance, à moins de trois semaines du début du festival d'Avignon. "Il va être nécessaire qu'ils prennent leurs précautions, qu'ils maintiennent les gestes barrières et notamment le port du masque", estime-t-il. "Je pense qu'il est judicieux de porter le masque lorsqu'on est situé dans un lieu fermé", précise Loïc Souriau.