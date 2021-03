Le Covid représente 50 à 75% de l'activité des laboratoires Biopath dans les Hauts-de-France

Ils sont un maillon incontournable de la lutte contre le coronavirus : les laboratoires d’analyses médicales sont mis à rude épreuve depuis le début de la crise sanitaire il y a un an.

Une situation tendue

Le Dr Quentin Goetghelucke, président de Biopath Hauts-de-France Sud, qui a quatre laboratoires d’analyses médicales dans la Somme et quarante-deux dans toute la région, était l'invité de France Bleu Picardie pour parler du surcroît d'activité lié au coronavirus : "On peut dire que _la situation est tendue_. L'épidémie évolue par vague et l'activité des laboratoires suit ces vagues. Dans le secteur d'Abbeville, nous avons eu un gros pic mi-janvier, tandis qu'à Amiens, le pic est plutôt en ce moment."

Quentin Goetghelucke précise que lors de ces pics d'activité, Biopath peut "réaliser 1000 à 1500 tests Covid par jour" dans la Somme. _Le Covid représente environ 50% de notre activité_, ce qui est assez énorme, mais ça peut aller jusqu'à 75% certains jours."

Le Dr Quentin Goetghelucke, président de Biopath Hauts-de-France Sud © Radio France - Claudia Calmel

Plusieurs millions d'euros investis depuis le début de la crise

La crise sanitaire a contraint les laboratoires d'analyses médicales à revoir leur organisation. Quentin Goetghelucke a détaillé la façon dont ces structures se sont adaptées : _"Nous continuons à assurer nos missions habituelles de laboratoire, mais nous avons dû faire appel à d_e nouvelles ressources pour faire face à l'activité Covid. Nous avons dû faire appel à des nouvelles ressources. Plusieurs millions d'euros ont été investis pour des machines et des locaux. Mais nous avons aussi dû investir en ressources humaines : des secrétaires, des techniciens, des chauffeurs et évidemment des infirmiers pour réaliser les prélèvements. Au total, nous avons embauché près de le 200 personnes en CDD ou en intérim depuis le début de la crise Ce qui représente vingt équivalents temps-plein en Picardie."

Quentin Goetgheluck a aussi évoqué l'arrivée des tests salivaires dans les écoles, les précautions prises pour protéger les collaborateurs et les leçons que les personnels des laboratoires ont tiré de cette crise sanitaire.

Son interview complète est à réécouter ici.