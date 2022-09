"Enfin une loi qui permette une aide active à mourir" selon le délégué Haute-Garonne-Gers de l'ADMD

Le débat sur la fin de vie est relancé. Emmanuel Macron doit recevoir ce mardi un rapport du comité d'éthique sur le sujet. Le président de la République devrait ensuite lancer une convention citoyenne, pour une loi en 2023. Pour en parler, notre invité ce mardi matin est Pierre Juston, le délégué Haute-Garonne-Gers de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).

Est-ce que vous avez enfin l'impression que les choses avancent ? Il y a beaucoup d'espoir de votre côté ?

Alors bien sûr, on a beaucoup d'espoir de notre côté et effectivement, on a envie de dire enfin, parce que ça fait longtemps qu'on attend cette loi. Vous savez, l'ADMD, c'est une association créée en 1980. Ça fait 42 ans que nous militons pour qu'il y ait enfin une loi qui permette une aide active à mourir, mais encore une fois qui permet une aide active à mourir. Évidemment, pour les gens qui le souhaitent, lorsqu'ils sont en fin de vie, avec certaines conditions, on y reviendra sans doute, mais également c'est une loi qui n'enlève rien à personne. C'est à dire ? C'est une loi qui n'obligera personne et qui respectera, y compris la conscience des médecins et des patients, puisque aujourd'hui c'est la conscience des patients.

Mais il y a déjà eu des dizaines de conventions, de rapports. Est ce qu'on a encore besoin de consulter tout le monde?

C'est pour ça que nous disons enfin. On est plutôt heureux finalement que le débat revienne au centre. Parce que, vous savez, on parle souvent de cas médiatiques. Je pense à Vincent Lambert, à Vincent Humbert, à Chantal Sébire. Et puis il y aurait beaucoup d'autres noms à donner, mais en réalité, des Vincent Lambert en Haute-Garonne, en Occitanie, j'en croise tous les jours, j'en ai tous les jours.

Les Français, selon les sondages, sont favorables à l'euthanasie?

Bien sûr, si vous consultez, je pense à Frédéric Dabi de l'IFOP, qui fait des enquêtes depuis environ dix ans sur le sujet. Eh bien, toutes les enquêtes démontrent que depuis dix ans, on est autour de 90 % des Français qui sont favorables évidemment à une progression sur l'aide active à mourir. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, mais en tout cas, on est autour de 90 %.

La loi Claeys-Leonetti interdit donc l'euthanasie et le suicide assisté. Mais qu'est-ce qu'elle permet pour abréger les souffrances d'un patient ?

La loi Claeys-Leonetti, c'est une loi unique dans le monde. Elle n'a été reprise dans aucun autre pays. C'est d'ailleurs la troisième loi Leonetti, puisque c'est toujours le même député qui a toujours fait les lois de fin de vie dans notre pays. Il a fait trois lois en France. En Belgique, il y a eu également trois lois, trois lois qui ont permis de développer massivement les soins palliatifs, puisque c'est une demande que nous voulons, un accès universel aux soins palliatifs.

C'est un choix parmi d'autres, mais également une loi pour l'aide active à mourir et pour un accompagnement bien meilleur. En France, nous avons eu trois lois et la sédation profonde et continue, donc c'est le process qui est contenu dans la dernière loi. En fait, on vous endort avant d'arrêter de vous hydrater, de vous nourrir. Je sais que les opposants n'aiment pas qu'on dise ça, mais on meurt de faim, de soif et d'insuffisance rénale.

Les traitements sont stoppés ?

Les traitements sont stoppés et en fait, c'est une sorte d'hypocrisie pour dire regardez, ce n'est pas nous qui avons tué la personne. La personne est partie toute seule, alors dans certains cas, ça fonctionne très bien. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais dans de nombreux cas, et je prends le cas de Vincent Lambert qui est un cas emblématique, qui a une sédation profonde et continue quand la loi est passée quelque temps après, eh bien, ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines.

L'idéal pour vous, c'est quoi ?dans votre association ? Mourir à la maison, dans son lit ?

L'idéal, c'est de respecter la dignité et le choix de la personne, la conception même que la personne a de la dignité pour elle-même, c'est très simple. Le suicide assisté et l'euthanasie sont deux choses un peu différentes. Le suicide assisté c'est quand la personne peut elle même se donner la mort, mais elle a besoin évidemment d'avoir un produit qui n'est pas, on le comprend bien, commercialisé et commercialisable, comme c'est le cas en Belgique. Et puis l'euthanasie, c'est quand la personne a rédigé ses directives anticipées.

J'encourage tous vos auditeurs à rédiger leurs directives anticipées. C'est très important. Car, lorsque c'est malheureusement le cas, la personne se retrouvera enfermée dans son corps ou dans une situation comme celle-là, elle pourra bénéficier d'une euthanasie si elle l'avait choisie.

Il y a quand même, et vous avez forcément dû rencontrer des soignants qui sont opposés à l'idée de donner la mort. Comment les rassurer ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ?

J'ai envie de leur dire à ces soignants que je peux tout à fait les comprendre. Mais les soignants, ils sont d'abord titulaires d'une clause de conscience générale, en tant que soignant, en tant que médecin, sur n'importe quel acte médical. Et par ailleurs, tout comme l'IVG, c'est à peu près les mêmes opposants que nous avons dans le débat, tout comme l'IVG, un soignant bénéficiera d'une seconde clause de conscience.

Donc un médecin qui dit "Moi, je ne veux pas le faire" devra adresser le patient à un de ses confrères ?

Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien comme ça en Belgique depuis 20 ans.

Je crois qu'on est quand même en retard au niveau des soins palliatifs en France et en Occitanie ?

On est très en retard. Il y a des départements en Occitanie par exemple où il n'y a aucun lit de soins palliatifs. Et même dans les départements assez riches ou il y a des lits de soins palliatifs, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ce sont des personnes qui sont d'une certaine manière pistonnées qui peuvent accéder aux soins palliatifs. Il n'y a pas assez de moyens, donc nous nous ne disons pas il faut simplement l'aide active à mourir pour les personnes qui le souhaitent, qui sont sans doute minoritaires. Mais nous disons il faut l'aide active à mourir qui est un choix, et il faut développer massivement les soins palliatifs.

Il faut un référendum sur le sujet, comme Emmanuel Macron ne l'exclut pas ?

Pourquoi pas. Mais je pense que l'intérêt, ce n'est pas un référendum. L'intérêt, c'est effectivement qu'il y ait un débat qui se fasse et qui est très long à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je pense que les parlementaires reflèteront, puisque ce sont les représentants du peuple, évidemment l'avis du plus grand nombre. Et l'avis du plus grand nombre on l'a depuis maintenant plus de dix ans, comme on l'a dit tout à l'heure dans les différents sondages d'opinion qui ont été réalisés.