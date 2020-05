Le déconfinement confirmé pour le lundi 11 mai en Indre-et-Loire

Le Premier ministre et six ministres précisent depuis 16H les conditions du déconfinement qui s'appliquera à partir de lundi en Indre-et-Loire et dans les autres départements classés verts sur la carte sanitaire présentée aujourd'hui.

Même si le taux d'occupation des lits de réanimation reste supérieur à 60% en Indre-et-Loire, notre département, comme tous les autres de la région Centre-Val de Loire, bascule tout de même d'orange à vert sur la carte de synthèse : le déconfinement commencera donc bien lundi prochain, en Touraine.

La Préfète d'Indre-et-Loire donne demain matin une conférence de presse dans laquelle elle détaillera la mise en place concrète de ce déconfinement qui ne marquera qu'un début de retour à la vie normale.