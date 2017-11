Le déficit du Centre Hospitalier du Nord Mayenne explose : 4,5 millions d’euros en 2017

Le déficit du Centre Hospitalier du Nord Mayenne, à Mayenne, va dépasser les 4,5 millions d'euros à la fin de l'année, alors qu'il était de 3 millions d'euros de manque à gagner fin 2016. Selon le maire de Mayenne, Michel Angot, l'hôpital semble surdimensionné par rapport aux besoins.

L'association Audace 53, une association d'usagers du Nord Mayenne qui défendent l'hôpital public, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Le déficit du centre hospitalier du Nord Mayenne sera de plus de 4,5 millions d’euros fin 2017, alors qu'il était de 3 millions d'euros il y a un an. Une information confirmée par le maire de Mayenne, Michel Angot.

Le déficit budgétaire explose

Le déficit budgétaire se creuse. Et pourtant l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, avait accordé une rallonge budgétaire d'un million d'euros à l'hôpital l'année dernière. Mais ça n'a visiblement pas suffit à redresser la barre. De plus, 36 lits ont été supprimés fin 2016 à l'hôpital, en psychiatrie et en chirurgie notamment. C'est l'une des causes du déficit selon Pascal Grandet, le président de l'association Audace 53.

"En fermant des lits, on contraint l’hôpital à avoir moins de ressources" - Pascal Grandet.

"C'est ce qu'on appelle une spirale déficitaire, on provoque la fermeture des lits parce qu'il y a un déficit, mais en fermant des lits, on contraint l’hôpital à avoir moins de ressources, et on voit très bien sur l'hôpital de Mayenne comment en deux ans on est passé de 700 000 euros de déficit à plus de 4,5 millions d'euros. Ça pose quand même un certain nombre de questions".

Et selon l'association Audace 53, les fermetures de lits se poursuivent, et vont se poursuivre dans les prochains mois. "Une dizaine de lits sont ou vont bientôt être fermés. Je pense notamment aux services de soins de suite, de chirurgie, de la maternité. Et ça ne peut avoir que des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement général de l'hôpital", affirme Pascal Grandet.

Un hôpital beaucoup trop grand ?

Pour Michel Angot, le maire de Mayenne, également président du Conseil de Surveillance de l'établissement, l'hôpital est loin d'être rempli, certains lits restent vides. "L'activité de l'hôpital a diminué tout simplement. Il y a moins de recettes que prévues, ce qui veut dire qu'on se retrouve en déficit. On tourne, à peu près, a 80% des capacités de l'hôpital. L'hôpital semble peut-être un peu surdimensionné par rapport aux besoins du Nord Mayenne", confie Michel Angot.

Michel Angot est en négociations avec l'Agence Régionale de Santé pour obtenir, de nouveau, une rallonge budgétaire.