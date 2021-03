Le déménagement dans le nouvel hôpital d'Epinal a commencé ce lundi

Service informatique, administration, stocks : la migration dans le nouvel hôpital d'Epinal a commencé ce lundi. Le nouvel établissement, d'un coût global de 150 millions d'euros, compte 284 lits et 93% de chambres individuelles. Un outil à la pointe de l'innovation.

"Le nouvel hôpital donne aux Vosges une offre médicale de qualité, à la pointe de l'innovation dans les traitements", se félicite le docteur Jean-Marc Lalot, président de la commission médicale d'établissement. 8000 m2 de plateau technique sur 6 niveaux dont 5 salles de bloc opératoire, 2 scanners et une IRM.

Retardé a plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire et de retards dans les travaux, le déménagement va se poursuivre jusqu'au début du mois d'avril, service après service.

Le 16 mars prochain, un premier patient atteint du coronavirus sera accueilli dans le service d'infectiologie. Le 17 mars, les urgences seront opérationnelles. Enfin le 24 mars à 8h00 du matin, la maternité et les urgences obstétriques ouvriront leurs portes. "Nous pourrons potentiellement pratiquer jusqu'à 1500 accouchements par an", précise Dominique Cheveau, directeur des hôpitaux d'Epinal et de Remiremont.