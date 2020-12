Le déménagement dans le nouvel hôpital d'Epinal retardé de deux mois

Initialement prévu le 11 janvier prochain, le déménagement dans le nouvel hôpital d'Epinal est retardé et n'interviendra que le 8 mars 2021. La pandémie de coronavirus est passée par là, retardant notamment certaines livraisons indispensables.

La situation épidémique aura eu raison du calendrier annoncé pour le déménagement dans le nouvel hôpital d'Epinal.Initialement prévu le 11 janvier 2021, avec une arrivée des premiers patients le 18 janvier, il n'interviendra finalement que deux mois plus tard, le 8 mars. "Beaucoup de livraisons indispensables ont pris du retard, auxquelles il faut ajouter des problèmes techniques, sans compter la fusion délicate des maternités publique et privée" souligne Dominique Cheveau. Le directeur des hôpitaux d'Epinal et Remiremont, ne voulait pas prendre le risque de déstabiliser les équipes.

En revanche, la campagne de recrutement d'une cinquantaine de personnels soignants, hors médecins, pour le nouvel hôpital se solde par un succès. "Tous les postes sont pourvus et les premiers arrivants sont attendus à la fin du mois" se félicite Dominique Cheveau qui met en avant l'attractivité et la modernité technique du nouvel établissement.