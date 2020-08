Le département d'Indre-et-Loire refuse de fournir gratuitement des masques aux collégiens. Le Conseil Départemental estime qu'il n'a pas à se substituer à l'Etat qui refuse de le faire, même si les collèges relèvent de sa compétence. Il n'y aura donc pas de masques gratuits pour les 24.000 collégiens d'Indre-et-Loire, alors que le département limitrophe du Loiret a choisi une position inverse en fournissant 2 masques aux élèves. Pour le vice-président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, chargé de l'éducation et des collèges, Judicaël Osmond, "l'Etat n'a pas fait de la gratuité des masques une solidarité nationale. Pourquoi cela devrait être une solidarité locale?".

Le département a déjà dépensé plus de 3 millions d'euros pour protéger ses agents

Le département d'Indre-et-Loire estime qu'il y a une contrainte budgétaire et que les collectivités locales "ne peuvent pas tout payer". Le Conseil Départemental a déjà dépensé plus de 3 millions d'euros dans des équipements de protection pour ses agents dans les collèges et les Ehpad.... "On s'est déjà substitué à l'Etat pour fournir des équipements, et on a jamais été remboursé", explique Judicaël Osmond. Il rappelle que "d'autres dépenses sont prévues à la rentrée pour assurer la sécurité de nos agents qui travaillent dans les collèges et pour assurer la restauration scolaire".

Ce refus d'assurer à la place de l'Etat, la distribution gratuite de masques est également partagé par la Région Centre-Val-de-Loire, en charge des lycéens.