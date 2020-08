Le département de l'Hérault classé en zone rouge au coronavirus

Le Premier ministre a classé 24 départements en zone rouge de circulation du coronavirus parmi lesquels l'Hérault et le Gard

On savait que le virus circulait activement dans l'Hérault depuis une bonne semaine, le département vient d'être officiellement classé en zone rouge tout comme 20 autres départements dont le Gard.

Actuellement, cinq personnes sont en réanimation et sur les 15 deniers jours, plus de 500 personnes ont été testées positives rien que sur la Métropole de Montpellier. Le préfet s'inquiète "la progression du virus est extrêmement virulente". Il n'exclut pas de prendre de nouvelles mesures si cette progression n'est pas contenue. Jacques Witkowski ajoute "je n'ai qu'un message protégez-vous et ne prenons pas de risque, c'est trop idiot."

Le port du masque est déjà obligatoire dans 45 communes du département de l'Hérault.

Ce jeudi matin, un drive Covid pour se faire tester a été ouvert place de la Comédie, il sera ouvert tous les mardis et jeudis matin de 9h à midi, c'est gratuit, sans rendez-vous, cela prend 10 minutes et les résultats sont envoyés par mail sous 48 heures. Trois autres drives devraient ouvrir dans les prochains jours dans la métropole de Montpellier