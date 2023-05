Le département de l'Isère s'implique dans la vaccination contre le papillomavirus

Après s'être rendu dans les collèges de Morestel et Voiron, où, au total, dans ces deux collèges, 98 élèves, garçons et filles, ont été vaccinés, gratuitement, avec l'accord de leurs parents, Jean-Pierre Barbier, président du Département, était ce mardi 9 mai au collège Henri Wallon de Saint-Martin-d'Hères.

Grâce au Département de l'Isère, les collégiens peuvent gratuitement se faire vacciner, dans leur établissement, avec l'accord des parents © Radio France - Véronique Pueyo

Avec l'Education Nationale et la mairie de Saint-Martin-d'Hères, le Département a proposé de sensibiliser les ados à cette MST grâce à des ateliers réservés aux classes de 5ème, tout en rappelant l'importance des autres vaccins, comme le DTP, diphtérie, tétanos, polio.

Un jeu pour tout comprendre du papillomavirus

Le jeu, baptisé le Virus Pursuit, permet de mieux comprendre le HPV et ses risques. Les ateliers étaient animés par une interne en médecine et deux salariées de la CPAM de l'Isère, chargées de la prévention.

Fabienne, l'un des animatrices, fait deux groupes. L'un pose des questions sur le HPV à l'autre groupe qui doit répondre et qui gagne des points en fonction des bonnes réponses. Qu'est-ce que le HPV, comment se transmet-il ? Quels risques ? Comment s'en protéger ?

Les animatrices encadrent les collégiens © Radio France - Véronique Pueyo

Anaëlle fait partie des 5 élèves qui ont été vaccinés gratuitement par l'infirmière du collège, à l'issue de cette matinée d'information. "Je trouve cela intéressant, j'ai appris des choses. Je comprends qu'il est important de se faire vacciner pour se protéger du virus."

49 % de vaccinés contre le HPV en Isère

Pour Marine, l'interne en médecine : "Les réponses varient en fonction des groupes. Certains sont bien au courant, d'autres pas du tout. On parle sexualité à des ados, cela peut être délicat mais en général, le message passe bien."

Pour Jean-Pierre Barbier, pharmacien de profession, la crise sanitaire a causé du tort à la vaccination : "Pendant le Covid, beaucoup de bêtises ont été dites sur la vaccination, alors que c'est un progrès pour l'humanité. Pour se protéger de cette maladie sexuellement transmissible qu'est le papillomavirus, il faut se vacciner, et cela concerne les garçons et les filles. Mais cela avance car nous étions, il y a 5 ans, à 18 % de taux vaccinal et aujourd'hui nous sommes à 49 % de jeunes vaccinés contre le HPV."

Le Département consacre 150 000 euros par an environ à la vaccination contre le HPV et au total, pour toutes les vaccinations, 830 000 euros.

6000 cancers par an dus au HPV

En France, fin 2021, seules 45,8 % des jeunes filles de 15 ans et à peine 6 % des garçons du même âge avaient reçu au moins une dose du vaccin contre le HPV, un virus responsable de 6000 cancers des organes génitaux et de la sphère ORL, chaque année en France. Cette couverture vaccinale est parmi les plus faibles des pays industrialisés. Dans ce contexte, le président de la République a annoncé en mars dernier le lancement, dès la prochaine rentrée scolaire, d’une campagne de vaccination généralisée, pour tous les élèves en classe de 5e.

Rappelons aussi que les pharmaciens peuvent également vacciner sur présentation d'une prescription médicale, contre le HPV toute personne de plus de 16 ans.