Le département de la Drôme va salarier dix médecins supplémentaires

Le conseil départemental de la Drôme a voté ce lundi le budget pour recruter dix médecins. Ils seront à la fois en charge des consultations en PMI, le service de protection maternelle et infantile, et pourront également consulter comme généralistes dans les déserts médicaux.

La majorité de droite au département de la Drôme a validé ce lundi une ligne budgétaire pour recruter dix médecins. Ils seront embauchés dans les PMI, les centres de protection maternelle et infantile, car le suivi des mères et des enfants jusqu'à leur six ans est une compétence du département. La particularité de cette décision, c'est que ces médecins seront amenés à faire aussi des consultations de généralistes dans les secteurs géographiques qui en manquent.

Un million d'euros par an

Le département y voit deux intérêts : contribuer à lutter contre les déserts médicaux tout en étant plus attractif pour ses recrutements en PMI. La protection maternelle et infantile est une activité pour laquelle il est difficile d'attirer des médecins. Le conseil départemental n'a pas encore précisé comment s'organiserait l'emploi du temps des dix nouvelles recrues, les médecins pourrait travailler à mi-temps en PMI et l'autre moitié du temps comme généralistes. Ces professionnels sont censés arriver en septembre prochain. Le budget alloué pour cette année est de 500.000 euros. Ce sera un million d'euros en 2023.

Le département a les moyens de faire mieux - L'opposant Pierre Jouvet

Cette décision vient en complément de mesures incitatives, notamment l'accueil de jeunes internes, qui ont permis "l'installation de 80 médecins généralistes dans le département sur trois ans" se réjouit la présidente LR Marie-Pierre Mouton. Le chef de file de l'opposition de gauche Pierre Jouvet juge cette nouvelle mesure "frileuse et insuffisante". Selon lui, "la Drôme qui est le 7e département le moins endetté de France, a les moyens de faire mieux". Lui estime qu'il est possible de créer une maison de santé par canton et de salarier une centaine de médecins.