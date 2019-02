Le département de la Loire exemplaire pour l'organisation de son système ophtalmologique public

Loire, France

Les Unités d'Ophtalmologie Nouvelle Génération fêtent leurs dix ans dans la Loire. C'est Philippe Gain, le chef de service du CHU de Saint Étienne qui a lancé cette idée en 2008 et qui a permis de décentraliser des unités d'examen et même les opérations les plus courantes des yeux dans cinq hôpitaux du territoire, à Firminy, Annonay, Saint-Chamond, Roanne et Montbrison. Des plateaux techniques, plus restreints que celui du CHU de Saint Étienne, mais qui permettent de rapprocher les patients des centres médicaux.

Au moment où la ministre de la santé Agnès Buzyn doit présenter ce mercredi en conseil des ministres son "plan 2022", elle devrait sans doute s'inspirer un peu plus de ce qui à été crée ici et qui reste encore assez unique sur le territoire français.

Philippe Gain le patron du service Ophtalmologie du CHU de Saint-Étienne © Radio France - Yves Renaud

A Montbrison, dernière née de ces Unités d'Ophtalmologie Nouvelle Génération, on se félicite du niveau d'activité. Les chiffres de fréquentation, depuis l'ouverture en 2013, ne cessent de grimper.

