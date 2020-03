Le département de la Mayenne face à l'épidémie de coronavirus, quel impact ?

La vie quotidienne, notre vie de tous les jours, comme au ralenti à cause de l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement a annoncé l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 100 personnes.

Pour rassurer la population, l'Agence Régionale de Santé estime que la circulation du virus en Mayenne n'est pas aussi intense que dans d'autres départements. 4 Mayennais ont été contaminés selon le dernier bilan. Chez nous, c'est le centre hospitalier de Laval qui est l'établissement de référence. A proximité se trouve le centre d'appel du Samu 53 qui connait une hausse exponentielle de son activité. Des centaines de coup de fils chaque jour, beaucoup liés à l'épidémie. Le 15 qui doit être renforcé par de nouvelles équipes pour répondre aux attentes et aux besoins d'une population de plus en plus inquiète.

Mais la vie doit continuer souligne la Préfecture. Les commerces, les marchés restent accessibles. Les cinémas, les salles de sport ou de concert, les discothèques, les piscines peuvent rester ouverts dans la limite de 100 personnes.

Certaines municipalités, cela dit, ont décidé d'elles-mêmes de fermer certains lieux publics dès aujourd'hui ou à partir de lundi. Parmi les fermetures effectives dès aujourd'hui, citons, la piscine d'Evron, celle de Villaines-la-Juhel, le musée de la préhistoire et les Grottes de Saulges, le pôle culturel Grand Nord à Mayenne. Le site archéologique de Jublains, le musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien et le Château de Sainte-Suzanne sont également fermés.

Du côté de Chateau-Gontier-sur-Mayenne, les structures intercommunales restent ouvertes au public avec certaines restrictions : le Conservatoire ne maintient que ses cours individuels, la piscine accueille les nageurs, aux horaires habituels, dans la limite de 100 personnes à la fois. L’École des sports, éveil et multisports est suspendue. Le Centre social annule ses cafés-papote, ateliers informatiques et cuisine.

Dans l'agglomération lavalloise, les centres de loisirs, les multi-accueils, le pôle ados, le Palindrome, les musées, le ZOOM, les gymnases, le Conservatoire, les maisons de quartier, la piscine Saint-Nicolas, le Théatre seront fermés au public à partir de lundi.