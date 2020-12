Le département de la Seine-Saint-Denis lance son bus de la vaccination

Le département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l'Agence régionale de Santé et la CPAM 93, a lancé ce lundi 7 décembre, à La Courneuve, son bus de la vaccination contre la grippe.

Sur la place Claire Lacombe, à deux pas du métro, impossible de rater ce bus qui s'est arrêté en plein cœur de ce quartier animé de la ville, pour sa première étape. À bord du véhicule, Hamatou, infirmière libérale, accueille les hommes et femmes qui souhaitent se faire vacciner, gratuitement, contre la grippe. "Ce matin, une dizaine de personnes est venue, dont 2 personnes qui n'avaient jamais fait le vaccin", explique-t-elle. Beaucoup n'ont pas trouvé de vaccin dans les pharmacies du quartier. "C'est vrai, on est allé faire un tour pour vérifier dans les pharmacies du coin et elles n'en avaient plus", assure l'infirmière.

Faciliter l'accès aux vaccins

Rupture de stock, absence de médecin traitant ou manque d'information, tout simplement : autant de raisons qui expliquent le faible taux de vaccination contre la grippe en Seine-Saint-Denis où seulement 45% de la population (de plus de 65 ans) a été vaccinée l'an dernier contre 52% au niveau national. C'est pour faciliter l'accès à la vaccination que le conseil départemental a lancé ce bus.

Si le dispositif fait ses preuves, il pourrait être redéployer l'an prochain lorsque la campagne de vaccination contre le Covid sera lancé. "Ça ne se fera peut-être pas tout à fait de la même manière mais l'idée est encore une fois d'aller au plus près des habitants, sur le terrain, pour développer ce type d'action", assure Stéphane Troussel. Le président (PS) du département évoque _"une répétition générale"_.

"Je veux un vaccin français"

Ce lundi après-midi, Colette, 87 ans, est descendue de chez elle pour acheter un journal et découvre par hasard ce bus, "une bonne nouvelle" pour elle, qui cherche à se faire vacciner depuis la semaine dernière, sans succès. "Par deux fois, je suis allée à la pharmacie, avec mon papier pour avoir un vaccin, et je me suis entendue dire qu'il n'y en avait plus maintenant. Je suis rentrée furieuse en me disant qu'à la télévision, on nous dit faites vous vacciner et quand on y va il n'y a rien !".

À bord du bus, en 10 minutes à peine, Colette se fait vacciner contre la grippe. Mais quand il s'agit d'évoquer le vaccin anti-Covid, elle préfère rester prudente :"J'attends l'homologation française, je veux être sûre d'avoir un vaccin français et pas un vaccin qui vient d'ailleurs, parce que par prudence, ce qui vient de l'étranger, je m'en méfie".

Colette, 87 ans, se fait vacciner à bord du bus de la vaccination lancé par le département de la Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, le 7/12/2020

Faire de la pédagogie avant la campagne du vaccin anti-Covid

Inciter mais pas forcer, c'est la promesse faite par les organisateurs de cette opération. "Il faut déjà, par le biais de la grippe, parler de la vaccination en générale et cet investissement sur la pédagogie va nous servir demain quand on devra parler de vaccination anti-Covid", explique Aurélie Combas-Richard, la directrice générale de la CPAM 93. En Seine-Saint-Denis, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe cette année, a déjà atteint celui enregistré à la toute fin de la campagne, l'an dernier. De quoi donner espoir pour la vaccination anti-Covid, selon la directrice de la CPAM.

Cinq villes en deux mois pour le bus de vaccination

À bord du bus, 50 vaccins peuvent être injectés par jour, avec un objectif pour le département : atteindre les 2.500 vaccinations d'ici la fin de l'opération le 29 janvier. Le dispositif est accessible gratuitement, mais uniquement aux habitants âgés de plus de 65 ans, sans rendez-vous de 9h30 à 12h00 et sur rendez-vous de 13h30 à 16h00.

Il sera présent chaque semaine dans les 5 mêmes villes, selon un planning identique d'une semaine à l'autre :