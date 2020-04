L'opération est intitulée : "Un masque pour les Meurthe-et-Mosellans". Le Conseil départemental vient de commander plus de 550.000 masques à destination des habitants. Le tissu vosgien sera lavable et réutilisable. La production se fera à Troyes, Vandoeuvre et Maxéville, avec 70 emplois à la clé.

Le Département de Meurthe-et-Moselle commande plus de 550 000 masques "made in Grand Est"

Plus de 550.000 masques viennent d'être commandés par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. L'objectif est d'en livrer à presque tous les habitants, à partir du 11 mai prochain.

Pour cela, le Département a lancé une opération intitulée "Un masque pour les Meurthe-et-Mosellans". Au total, 537 communes et intercommunalités du territoire ont répondu qu'elles étaient intéressées.

La commande est passée auprès de l'entreprise nancéienne "Davy Dao". Le Conseil départemental prend en charge la moitié du coût total.

à lire aussi Un fabricant de jeans nancéien offre près de 500 masques de fortune aux soignants

Les tissus sont vosgiens et les masques seront "made in Grand Est" : produits à 15% dans l'Aube et à 85% en Meurthe-et-Moselle, sur le site des Brasseries à Maxéville. La production y sera lancée le 2 mai prochain et emploiera 70 personnes.

Entre temps, la fabrication sera lancée dès le 20 avril à Troyes mais aussi à Vandoeuvre-lès-Nancy grâce au soutien de l'association d'insertion Tricot Couture Service.

La livraison sera gérée par le Conseil départemental et devrait débuter le 11 mai prochain, date de prolongation du confinement annoncé par le président de la République dans son allocution lundi dernier.