Coronavirus : les Alpes-Maritimes ouvrent des créneaux de vaccination sans rendez-vous pour les mineurs

Se faire vacciner sans rendez-vous pour les mineurs âgés de plus de 12 ans. C'est l'objectif du département des Alpes-Maritimes qui ouvre dans trois de ses centres des créneaux spéciaux. À partir du samedi 14 août, des moments bien identifiés seront dédiés aux jeunes de 12 à 17 ans. Les centres concernés par ce dispositif sont ceux de Vence, Puget-Theniers et Contes.

Il est important de rappeler que l’autorisation d’un seul parent est quand même requisepour les jeunes âgés de 12 à 16 ans. À partir de 16 ans, aucune autorisation parentale n’est demandée. Les mineurs âgés de 12 ans et plus reçoivent, lors de l’entretien préparatoire à la vaccination, une information claire et adaptée à leur âge sur la Covid-19 et sur les vaccins par un médecin.

Informations pratiques et horaires: