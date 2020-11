Le département des Deux-Sèvres recrute des renforts pour assurer la sécurité sanitaire dans les collèges

Le département des Deux-Sèvres recrute. Dans le contexte covid actuel, a besoin de renforts pour soutenir les 273 agents de la collectivité déjà mobilisés dans les 36 collèges du département pour la sécurité sanitaire des élèves et des équipes. Il faut un renfort par établissement pour assurer l'entretien et la désinfection des salles de classes, couloirs et autres espaces collectifs. Mais aussi pour participer au service de la restauration scolaire. Les postes sont ouverts à tous, mais attention, il s'agit de contrats temporaires, valables jusqu'aux vacances de Noel. Ouvert vendredi dernier, l'appel à candidatures a remporté un franc succès puisqu'une semaine après, il ne reste plus qu'un tiers des postes à pourvoir, soit une dizaine. Pour plus d'infos, il faut contacter le 05 49 06 78 67 ou envoyerun mail à direction.education@deux-sevres.fr.