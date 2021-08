Avec 78.6 % des habitants ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, le département des Landes est le plus vacciné de France, selon les données les plus récentes de l'Assurance Maladie, datant du 22 août dernier. Les Landes sont placées devant le département de la Manche (avec 78,3% de la population ayant reçu au moins une dose) et devant la Vendée (77.9% de la population primo-injectée). La moyenne nationale est de 70,3%. Quant aux personnes totalement vaccinées, elles sont plus de 7 sur 10 dans les Landes, précisément 71,7% ; il s'agit là-aussi d'un record national, devant Paris (68.7%) et la Manche (68.5%). La moyenne nationale est de 61,3%.

Contrairement à Santé Publique France, qui prend en compte le nombre total de personnes vaccinées dans le département (qu'elles y soient domiciliées ou pas, y compris les touristes), les données de l'Assurance Maladie, elles, comptabilisent les seules personnes domiciliées dans les Landes (qu'elles aient vaccinées dans les Landes ou dans un autre département). Ce sont donc les données de l'Assurance Maladie qui sont utilisées dans cet article.

Quels sont les taux de vaccination par tranche d'âge ?

Ce ne sont pas les plus vieux qui sont les plus vaccinés dans les Landes. En effet, si les 75 ans et plus sont 84,5% à être totalement vaccinés, les 65-74 ans, eux, sont 88% à être dans ce cas de figure. Les 55-64 ans sont 82.2% dans les Landes à avoir un schéma vaccinal complet. Les 40-54 ans sont 73.1% et les 20-39 ans 64%.

Combien reste-t-il de non-vaccinés dans les Landes ?

Puisque 78,6% des habitants des Landes ont reçu, au 22 août, au moins une dose de vaccin anti-Covid, il y a 21.4% de la population n'ayant reçu aucune injection. C'est mathématique. Sauf que parmi ces habitants, qui représentent 21.4% de la population, nombreux ne sont pas éligibles à la vaccination, c'est le cas des mineurs de moins de 12 ans. Les 0-12 ans ne peuvent pas se faire vacciner, en l'état actuel de la réglementation, sauf très rares exceptions.

Si l'on regarde les chiffres de la vaccination parmi la population vaccinable (c'est à dire toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, qu'elles soient mineures ou majeures), alors il apparaît que plus de 90% des Landais éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin, selon l'ARS. Les non-vaccinés éligibles, sans aucune dose, sont donc très minoritaires, moins d'1 sur 10 dans les Landes.

Où se faire vacciner dans les Landes ?

De nombreux centres de vaccination permettent toujours de recevoir des injections anti-Covid dans les Landes, parfois même sans réservation. De nombreux médecins ou pharmaciens le proposent aussi. La liste complète est à retrouver sur sante.fr.