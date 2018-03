Landes, France

Tout part d'un constat simple, la prise en charge des adolescents autistes et de leurs familles n'est pas à la hauteur : difficultés d'accompagnement, d'orientation, délais d'attente trop longs. La Maison Landaise pour les Personnes Handicapées qui traite en autre, de l'insertion scolaire et de l'orientation en établissement médico-social, s'en rend compte tous les jours. Une mauvaise prise en charge peut parfois aller jusqu'à des cas de ruptures ou de violences intra-familiales.

Dans les Landes, le faible taux d'équipement en établissements et structures médico-sociales complique le choix des réponses à apporter. Une enquête interne de l'Education Nationale reprise par le Département, évoque 100 enfants atteints d'autisme ou autres troubles envahissants du comportement, scolarisés dans le premier degré. Ils seraient près d'une soixantaine en collège et lycée.

Un lieu unique pour la prise en charge de l'autisme

Le projet concerne les 15-25 ans, il y a de vraies lacunes pour leur prise en charge. L'idée serait de regrouper sur un même lieu une structure où ces jeunes pourraient être pris en charge de plusieurs façons. Il s'agit notamment d'offrir une nouvelle chance à des jeunes qui n'ont pas pu bénéficier des services à un stade plus précoce, et une alternative à des jeunes accueillis en IME avec un hébergement à vocation inclusive : quinze places dans de petites unités de vie de trois à cinq places pour une durée déterminée d'un à trois ans. Un accueil de jour s'adresserait à des jeunes en rupture ou en fin de parcours scolaire et pourrait accueillir des enfants partiellement déscolarisés, en complément du temps scolaire. Le troisième espace serait celui dédié à une plateforme de services, avec un centre de coopération pour les familles, les jeunes, les professionnels, un centre de santé pour les soins, le dépistage, l'identification du problème somatique. Ce centre de soins aurait également vocation à être un centre de recherches, qui pourrait travailler avec les structures existantes et une université.

Il faut encore présenter ce pré-projet au ministère de la santé et à l'Agence Régionale de Santé. Une journée de réflexion va être organisée le 23 avril prochain. Le Département espère être fixé l'an prochain.