Le Département du Loiret va adopter un plan "Priorité Santé"

Objectif, encore et toujours, lutter contre la désertification médicale. Car le constat reste immuable dans le Loiret : la démographie médicale continue de se dégrader avec 64 médecins généralistes pour 100.000 habitants actuellement, c'est 4 points de moins qu'en 2017, et c'est 2 fois moins que la moyenne nationale (qui s'élève à 124 praticiens pour 100.000 habitants). Une tendance liée aux nombreux départs en retraite de médecins non compensés.

La démographie médicale continue de se dégrader dans le Loiret

Le conseil départemental du Loiret a donc décidé de se doter d'un "plan Priorité Santé" pour la période 2023-2027 - le plan sera voté en session plénière, jeudi ou vendredi. Tour d'horizon des principales mesures.

Une offre de soins itinérante

Une offre de soins itinérante : c'est la plus innovante des mesures. Mais dans un premier temps, cela ne concernera que l'ophtalmologie, et seulement sur une partie du territoire, le Gâtinais-Montargois, à partir de juin 2024. C'est en effet la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) Gâtinais-Montargois, qui regroupe les praticiens de ce secteur, qui est à l'origine de ce projet. "Parce qu'en ophtalmologie, nous observons sur notre territoire un délai d'attente de 4 à 6 mois pour une prise de rendez-vous, contre 4 à 6 semaines nationalement, explique Jean-Christophe Canault, coordinateur-adjoint de la CPTS. Et puis l'ophtalmologie permet aussi de mener des actions de prévention, par exemple sur le diabète." Le Département va investir 360 000 € pour ce camion, qui sera connecté pour réaliser des télé-expertises et équipé d'une batterie électrique solaire.

Des "soins programmés" généralisés

La généralisation de la formule dite des "soins non programmés" : la formule existe déjà dans 4 CPTS du Loiret ( Beauce-Gâtinais , Gâtinais-Montargois, Orléans et Giennois-Berry). Un numéro de téléphone permet aux patients sans médecin traitant d'avoir un RDV dans les 48h pour des urgences non vitales sans aller encombrer l'hôpital - chaque praticien accepte de réserver dans sa semaine un créneau pour ce type de consultation, le Département aide financièrement à la création de la plate-forme téléphonique. Les 3 autres CPTS du Loiret devraient s'y mettre en 2023 - restera alors une "zone blanche" non couverte par une CPTS, dans le secteur d'Artenay-Chevilly. "L'idéal serait que ce numéro de téléphone soit le même partout, ce qui n'est pas le cas, reconnaît Marc Gaudet, le président du Département du Loiret, on y réfléchit mais ce serait beaucoup plus cher."

Des aides réévaluées

Le renforcement des aides à la primo-installation : le dispositif existe depuis longtemps dans le Loiret. Les plafonds vont être diversifiés selon les professions de santé, allant de 7.000 euros à 35.000 euros, et sous condition de rester pendant cinq ans dans la même commune du Loiret. "On sait que le levier financier n'est pas le premier levier dans l'installation, concède Laurence Bellais, la vice-présidente du Département du Loiret, en charge du dossier, mais cela reste une mesure nécessaire et qui nous semble plus pertinente que de salarier des médecins comme le fait la Région." Sur la période 2017-2022, le Département du Loiret a ainsi dépensé 400.000 euros pour attirer 30 professionnels de santé, dont 17 médecins généralistes.

Enfin, un guichet unique pour l'installation des professionnels de santé : ce guichet devrait s'appeler "Cap Loiret Santé" et permettra de simplifier les procédures en termes de démarches, d'aides à l'installation, de recherche de cabinets ou de logement.