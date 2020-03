Le département est prêt à faire face à l'arrivée du coronavirus assure la directrice de l'ARS en Creuse

La Creuse est toujours épargnée par le coronavirus. Aucun patient n'a été recensé dans le département, alors que l'Agence Régionale de Santé, dans son bilan quotidien fait état ce lundi de 11 nouveaux cas, ce qui porte à 40 le nombre total de malades dans notre région. En attendant l'arrivée probable du virus, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. "Nous sommes prêts" assure Isabelle Dumond, la directrice de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.

Que faire en cas de symptômes ?

Si on revient d'une zone à risque, ou si on ressent des symptômes évocateurs de coronavirus (toux, fièvre, courbatures) il faut appeler le 15 mais ne surtout pas se rendre directement aux urgences de l’hôpital. "Il faut éviter toute contagion" explique Isabelle Dumond. C'est le 15 qui déterminera si vous êtes un cas qui nécessite d'être testé ou pas. Le test peut se faire ici à Guéret, et ensuite il est envoyé à Limoges pour analyse. Pour éviter de contaminer les personnes les plus fragiles, des mesures ont été prises dans les Ehpads. "Le coronavirus présente une dangerosité pour les personnes âgées et pour les personnes atteintes de pathologies comme le diabète, l'hypertension ou encore des pathologies cardiaques, il est donc essentiel de les protéger. Il est fortement déconseillé de rendre visite à ses parents dans ces établissements en ce moment, c'est même totalement interdit si vous êtes porteur du virus".

Les gestes barrières

"Le virus se transmet par les sécrétions, les postillons, lorsqu’une personne porteuse du virus tousse ou éternue". Alors il faut éviter de se serrer la main ou de se faire la bise. "On se touche le visage 60 fois par minute, et comme le virus peut rentrer par les yeux, le nez et la bouche, il est important d'éviter les contacts physiques et de se laver les mains fréquemment avec du savon ou éventuellement une solution hydro alcoolique".