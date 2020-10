"Le dépistage du cancer du sein continue malgré le covid" rappelle le Dr. Sofio de la Ligue contre le cancer

Organisée par l'association Ruban Rose et la Ligue contre le cancer, Octobre Rose a pour vocation surtout de sensibiliser l'opinion au risque de cancer du sein. "Le cancer du sein continue ses ravages" rappelle le docteur Sofio. D'où l'importance même en ces temps de Covid-19 de poursuivre la lutte et notamment le dépistage du cancer du sein. Toutes les femmes de 50 à 74 ans peuvent gratuitement en bénéficier.

Un test salivaire à l'étude à Limoges

Il y an entre 55.000 et 60.000 cancers du sein par an en France. C'est le plus fréquent chez la femme. "On peut le dépister par l'intermédiaire d'une mammographie," précise le président de la Ligue de Haute-Vienne. "L'intérêt est que plus il est dépisté tôt, plus le traitement est simple et plus les chances de guérison sont bien entendu élevées". Un test salivaire est même actuellement en cours d'évaluation, notamment au CHU de Limoges, qui permettra de déterminer le facteur de risque de cancer du sein d'une femme et ainsi de mieux individualiser le dépistage par la suite.

Des retards de consultation

Le docteur Sofio ne cache pas en revanche son inquiétude quant à la baisse des dépistages. Elle est significative depuis la crise du coronavirus. "On a eu des retards de consultation, des retards de prise en charge". Avec déjà des conséquences sur la mortalité, qui aurait selon des études augmenté de 2 % précise le médecin. "Il ne faut pas baisser les bras" tance le docteur Sofio qui souligne que le dépistage continue malgré l'épidémie. "Pour tous les malades qui ont quelques signes d'inquiétude, pensez à aller consulter". Sans avoir peur de l'épidémie.