Le dépistage du cancer, inégal en fonction de son lieu de résidence en Occitanie

Chaque année, le mois d'octobre est traditionnellement un mois de sensibilisation au cancer du sein, avec l'opération Octobre rose. Les cancers féminins du sein et du col de l’utérus sont à la fois les plus fréquents et les plus mortels. Avec près de 59 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an en France, le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme. En Occitanie, on découvre près de 4 900 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. Le dépistage permet une détection précoce des cancers, et plus le diagnostic est précoce, plus il favorise un traitement efficace et augmente les chances de guérison.

Retard de dépistage en Occitanie

En 2021, le taux de dépistage du cancer du sein en Occitanie est de 54,5%, soit 1,5 point inférieur à la moyenne nationale. Il est de près de 58 % pour le dépistage du cancer du col de l'utérus (supérieur de 6 points à la couverture nationale mais loin des 70 % préconisé par l’Union européenne). En ce qui concerne les publics précaires, les femmes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (ex CMU), le taux diminue de 17 points pour le cancer du sein, de 13 points pour le col d'utérus.

C’est au cœur de chacun de nos territoires, et au plus près de l’ensemble des femmes, que nous devons convaincre et davantage être présent. Didier Jaffre, directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie.

Participation au dépistage organisé du cancer du sein en Occitanie © Radio France - Santé publique France

participation au dépistage cancer du sein de femmes ayant la complémentaire santé solidaire - Santé publique France

Les lieux de dépistage du cancer du sein en Occitanie - CRCDC Occitanie

Un "Mammobile" pour sillonner les zones où l'offre de radiologie est faible

Un camion équipé, permettant de réaliser des mammographies est expérimenté en Ariège, dans l'Aude et en Haute-Garonne (Le Lauragais), en 2021, plus de 11 000 femmes ont pu bénéficier d’un dépistage du cancer du sein au Mammobile. Le dispositif a été initié dans le département de l’Hérault. Le mammobile se déplace dans des communes où il y a peu ou pas de cabinet de radiologie à proximité. Si des collectivités, des soignants et des soignés le demandent, l'Agence régionale de santé peut participer à son financement.

L'ARS mène aussi des actions dans les quartiers prioritaires afin de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Des journées "santé de la femme" vont être organisées dans des lieux où des dépistages seront proposées pour la prévention de cancers du sein, du col de l'utérus ou du cancer colorectal, qui touche les hommes et les femmes. L'ARS reconnait qu'il y a un gros retard en offre d'imagerie médicale, scanner, IRM dans les zones rurales, les maisons de santé doivent davantage s'équiper ainsi que les Communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé (qui regroupent des professionnels de santé).

Contre le cancer de l'utérus, le vaccin est efficace

Concernant le dépistage organisé cancer du col de l'utérus 57,7 % des femmes y ont participé l'an dernier. C'est 6 points de plus que la moyenne nationale, mais l'Union européenne préconise un taux de 70%. Le cancer, dû à une infection par un virus transmis par voie sexuelle est évitable rappellent les professionnels de santé. Les femmes entre 25 et 65 ans peuvent se faire dépister chez leurs gynécologues, sages-femmes, certains médecins traitants. La vaccination renforce les mesures de prévention du cancer de l'utérus, sans se substituer au dépistage. En Occitanie, seule 35,5% de la population a un schéma vaccinal complet à 16 ans.

Dépistage du cancer de l'utérus en Occitanie chez les femmes de 25 à 65 ans - Santé publique France

Couverture vaccinale pour le papillomavirus en Occitanie - Santé publique France

Quant au cancer colorectal, des tests de dépistage sont désormais disponibles en pharmacies, 46 % des pharmaciens d'Occitanie sont formés depuis cet été, 90% des pharmaciens devraient l'être en décembre.